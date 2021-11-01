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"الغامدي": وقف استيراد الخضار من لبنان لن يؤثر على السوق السعودية

منذ 22 ساعة
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"الغامدي": وقف استيراد الخضار من لبنان لن يؤثر على السوق السعودية

نايف السالم (صدى):
وصف سحيم الغامدي، رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بغرفة تجارة وصناعة جدة ، قرار الحكومة الرشيدة بإيقاف الاستيراد من لبنان بـ "الحكيم".

وذلك على خلفية تزايد حالات تهريب المخدرات إلى المملكة ومحاولة استهداف أمنها واستخدام شحنات الخضراوات والفواكه لتمرير المخدرات.

وعن ذلك، قال "الغامدي" أن السلطات اللبنانية تعهدت بمنع تهريب المخدرات إلى المملكة إلا أن رجال الجمارك أحبطوا خلال الفترة الماضية العديد من الشحنات القادمة عبر دول أخرى كان مصدرها لبنان، بحسب صحيفة "عكاظ".

كما أشار إلى أن قرار إيقاف استيراد الفواكه والخضراوات لن يؤثر على السوق السعودية والذي يشهد تسارع الكثير من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا من أجل تصدير منتجاتها الزراعية إلى المملكة.

 

لبنان
تهريب المخدرات
الخضار
استيراد
المنتجات الزراعية
سحيم الغامدي
لجنة تجار الخضار
غرفة تجارة وصناعة جدة

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 723
منذ ساعة
الخضار والفواكه اسعارها غالية بالرغم من الاستيراد لابد من تخفيضها والبحث عن السبب في الارتفاع

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أحدث التعليقات

7UP
بس الفلوس احلى ؟؟؟
سهيل - S’hil
الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين
كجمغلو
الله يرحمها ويغفر لها
احبك
اغلب الشباب مايعرف معناها كيف عاد في بنت
Zoolعالمي
اكيد تفوزون يا الطواقي البطوله ضمن موسم الرياض تخيل في الرياض صار الي ماقد صار

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