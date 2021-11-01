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سرقة عيني عينك
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137471
منذ 19 دقيقة
حرامية محترفون ..
.. عليهم من الله مايستحقون ..
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أحدث التعليقات
فهد بن فايز الشهري
الله يعطيك العافية يابو ناصر
ابو محمد 😎 ✍️
ناس فاهمين النظام ، فتمشي امورهم بكل سلاسه ، رغم كثرة السيارات .. .. ناس ما يعرفون الأناة ، ولا قولة انا ومن بعدي...
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
عبدالله
نعم الفزعة
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