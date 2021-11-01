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طريقة التعامل مع زحمة السير في اليابان
منذ ساعتين
399
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3955
منذ ساعة
سيارة من هنا وسيارة من هنا وينتظم السير وعذا اللي اتمناه عندنا ولو بوضع لوحات توضيحية واعلانات الين تصير عادة وتمشي عليها الناس
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أحدث التعليقات
الوفا طبعي
الله عليك يا اسطوره كلمتين مختصره تكفي💙💛 تعلم ياهريفي وغيره اللي بس قرقرقرقر
سعد
الاسعار نار الظرايب عالية رسوم الخدمات الحكومية عالية بنزين عالي كهرب عالي ماء عالي وظايف مافيه هل نحن في اعضم بلد مصدر للنفط ام...
نجاة محمد
هو مو تغيير بل تصحيج
احمد
طيب اذا الضرايب مهمة لهذه الدرجة على الاقل وظفوا المواطنيين ليش موقفين التوظيف من سنتين الاف الخريجين المعلمين بدون وظائف من سنوات
المهم
حنونين
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