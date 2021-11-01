أضرار الإفراط في تناول الحلبة

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أضرار الإفراط في تناول بذور الحلبة، حيث أنه يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الجلوكوز لديك إلى ما بعد الحد المحتمل، لذلك يمكن أن يتحول إلى خطر.
وأشار الخبراء أن احتواء الحلبة على نسبة عالية من الألياف، يؤدي إلى الإصابة بالإسهال واضطراب المعدة.
ويمكن أن يؤدي وضع بذور الحلبة خارجياً على فروة الرأس إلى تفاقم المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الجيوب الأنفية أو الربو حيث من المعروف أن البذور لها تأثير تبريد.
ونصح اخبراء بعدم ترك البذور تنقع لمدة تزيد عن 10 دقائق أثناء استخدامها لأول مرة، بمجرد التكيف مع التأثيرات، يمكن للمرء أن ينقعها لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
وأضاف الخبراء أن الكثير من الناس يعاني من احمرار وطفح جلدي نتيجة وضع بذور الحلبة على شكل أعشاب، لذا يجب توخي الحذر من أي طفح جلدي يتشكل على الجلد بعد التطبيق.