نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أضرار الإفراط في تناول الحلبة

منذ ساعة
1563
1
أضرار الإفراط في تناول الحلبة

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أضرار الإفراط في تناول بذور الحلبة، حيث أنه يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات الجلوكوز لديك إلى ما بعد الحد المحتمل، لذلك يمكن أن يتحول إلى خطر.

وأشار الخبراء أن احتواء الحلبة على نسبة عالية من الألياف، يؤدي إلى الإصابة بالإسهال واضطراب المعدة.

ويمكن أن يؤدي وضع بذور الحلبة خارجياً على فروة الرأس إلى تفاقم المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الجيوب الأنفية أو الربو حيث من المعروف أن البذور لها تأثير تبريد.

ونصح اخبراء بعدم ترك البذور تنقع لمدة تزيد عن 10 دقائق أثناء استخدامها لأول مرة، بمجرد التكيف مع التأثيرات، يمكن للمرء أن ينقعها لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

وأضاف الخبراء أن الكثير من الناس يعاني من احمرار وطفح جلدي نتيجة وضع بذور الحلبة على شكل أعشاب، لذا يجب توخي الحذر من أي طفح جلدي يتشكل على الجلد بعد التطبيق.

 

السكري
الإسهال
الحلبة
أضرار الحلبة
اضطراب المعدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18586
منذ 6 دقائق
في تصوري الشخصي الخاص : أن هذه النبتة لها أهلها وخلينا بعيدين عنها أو قريبين من بعيد .. لأنها تطفح وتفرز مع العرق ويا فضيحة من يأكلها .. إنها عطر الحلبة الذي لا ينسى ( عطر الأدغال )

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كثرت حوادث المرور على الطرق لعدم وجود مكتب صحي للكشف عن صحة النائم الذي يسوق بنصف وعي أحيانا .. افحصوا السايقين فحص ضد النوم
د محمد ماجد بخش
في تصوري الشخصي الخاص : أن هذه النبتة لها أهلها وخلينا بعيدين عنها أو قريبين من بعيد .. لأنها تطفح وتفرز مع العرق ويا...
زعيم اااسيا
كل هذا عشان غرسة البليهي بصراحه الهلال اوجعهم في جلدهم في اسيا كل الفرق الاسيويه تاكدت بالخرقه المزعومه انها مجرد ترشيح
امال
لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفر له
د محمد ماجد بخش
يمكن الفاتورة مبالغ فيها .. المسالة حلها بسيط .. دع القلق وأبدأ الحياة

أخر الأخبار

إعدام قاتل الصحافي أحمد عبدالصمد ومصوره غالي
إعدام قاتل الصحافي أحمد عبدالصمد ومصوره غالي
منذ دقيقة 1216
السماح بقدوم المعتمرين القادمين من خارج المملكة
السماح بقدوم المعتمرين القادمين من خارج المملكة
منذ 4 دقائق 1271
"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد
"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد
منذ 6 دقائق 1248
وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم على طريق المدينة
وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم على طريق المدينة
منذ 9 دقائق 1299
وظائف شاغرة في مستشفى الرفيع بمكة المكرمة
وظائف شاغرة في مستشفى الرفيع بمكة المكرمة
منذ 14 دقيقة 1324
سرقة عيني عينك
سرقة عيني عينك
منذ 19 دقيقة 384
شيف جاب العيد
شيف جاب العيد
منذ 24 دقيقة 366
طريقة التعامل مع زحمة السير في اليابان
طريقة التعامل مع زحمة السير في اليابان
منذ 29 دقيقة 87
بالفيديو.. خطوات إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز
بالفيديو.. خطوات إنشاء عقد الزواج عبر بوابة ناجز
منذ 34 دقيقة 1493
إعادة اعتقال عدد من رموز نظام البشير
إعادة اعتقال عدد من رموز نظام البشير
منذ 39 دقيقة 1488