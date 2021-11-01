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بالفيديو.. أردوغان يسقط في موقف محرج بسبب طفلة

منذ ساعة
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بالفيديو.. أردوغان يسقط في موقف محرج بسبب طفلة

أنقرة (صدى):
وضعت طفلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في موقف محرج عدة مرات، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في أنقرة.

وكشف مقطع فيديو، عن مشهد كوميدي يظهر إصرار الطفلة على قص شريط الافتتاح قبله، رغم تنبيهه لها بعدم الاستعجال والانتظار حتى يأخذ زمام الأمور، ووسط إصرار الطفلة على قص الشريط، رفع القائمون على الفعالية الشريط فوق مستوى يدها.

وفي موقف سابق، تعرض أردوغان لموقف محرج مع الأطفال الذين يشاركونه افتتاح إحدى المنشآت، ففي سبتمبر الماضي، باغت طفل آخر الرئيس التركي وقص شريط الافتتاح قبله؛ ليظهر وهو ينبه الطفل على رأسه لحثه على التمهل.

تركيا
أردوغان
طفلة
موقف محرج
افتتاح حديقة الأمة

التعليقات

Warman
Warman عدد التعليقات : 13
منذ 28 دقيقة
شكرا لهذه الطفله اللتي ادبت العصملي.... هههههه.... المسكينه قد تسجن في سجن هذا المجرم.. 😏
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18586
منذ 24 دقيقة
الحاكم نوعان.. في الكريزما: حاكم ملمات وحاكم أزمات وهذا حالك من نوع GTX

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يمكن الفاتورة مبالغ فيها .. المسالة حلها بسيط .. دع القلق وأبدأ الحياة

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