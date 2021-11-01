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امرأة تنجب طفل وزنه يتجاوز الـ 6كيلو جرام

منذ ساعة
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امرأة تنجب طفل وزنه يتجاوز الـ 6كيلو جرام

لندن (صدى):
أنجبت أم طفلاً يزيد عن 6 كيلوجرامُا في مدينة أوكسفوردشاير البريطانية، حيث أنه ثالث أكبر مولود جديد في المملكة المتحدة البريطانية.

وذكرت تقارير بريطانية أن الأم والتي تبلغ من العمر 31عامًا قد جائها المخاض بشكل مفاجئ، وطالبت من قابلتين توليدها.

وأضافت أنه تم توليد الطفل "ألفا" بينما كان في الأسبوع الـ 38، وقد فاجأ القابلتان بوزنه الضخم للغاية والذي يبلغ 14 رطلاً و 15 أونصة.

ويذكر أن صاحب الرقم القياسي الحالي هو 15 رطلاً و 8 أوقية غاي كار ، المولود عام 1992 ، يليه جورج كينج 15 رطلاً و 7 أوقية ، الذي ولد في جلوستر عام 2013.

المملكة المتحدة
إنجاب
أوكسفوردشاير
مخاض
أكبر مولود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18586
منذ 48 دقيقة
سموه Tally أو Karoof أو Mofatah
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18586
منذ 47 دقيقة
يا سبحان الله.. إنه مولود سمين Sameen
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14840
منذ 41 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه
بس حلوة المسميات الدخيلة عليهم، لأنه سمين، يسمى،
مفطح
أو خاروف
أو طلي
حلوة يادكتور،شئ عجيب.

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د محمد ماجد بخش
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