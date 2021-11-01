امرأة تنجب طفل وزنه يتجاوز الـ 6كيلو جرام

لندن (صدى):
أنجبت أم طفلاً يزيد عن 6 كيلوجرامُا في مدينة أوكسفوردشاير البريطانية، حيث أنه ثالث أكبر مولود جديد في المملكة المتحدة البريطانية.
وذكرت تقارير بريطانية أن الأم والتي تبلغ من العمر 31عامًا قد جائها المخاض بشكل مفاجئ، وطالبت من قابلتين توليدها.
وأضافت أنه تم توليد الطفل "ألفا" بينما كان في الأسبوع الـ 38، وقد فاجأ القابلتان بوزنه الضخم للغاية والذي يبلغ 14 رطلاً و 15 أونصة.
ويذكر أن صاحب الرقم القياسي الحالي هو 15 رطلاً و 8 أوقية غاي كار ، المولود عام 1992 ، يليه جورج كينج 15 رطلاً و 7 أوقية ، الذي ولد في جلوستر عام 2013.