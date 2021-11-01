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كوافيرة تغسل وجه عروس بالماء لرفض عريسها دفع فاتورة المكياج

منذ ساعة
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كوافيرة تغسل وجه عروس بالماء لرفض عريسها دفع فاتورة المكياج

عمّان (صدى):
تعرضت عروس أردنية لموقف لا تحسد عليه خلال ليلة زفافها بعد أن رفض عريسها دفع فاتورة صالون التجميل الذي قام بتزيينها من أجل زفافها.

وتفصيلاً، وصل العريس إلى صالون التجميل لاصطحاب عروسه إلا أن تفاجئ بفاتورة تزيين العروس وهى 300 دينار أدرني ليقرر عدم دفعها وهو الأمر الذي وضع الفتاة في أمر محرج.

وأصرت الكوافيرة على منع العروس من الخروج بالمكياج بعد رفض العريس دفع الفاتورة فأثرت الكوافيرة على غسل وجه العروس لإزالة كل آثار التجميل عنه ليصبح وجهها ملطخًا بآثار المكياج وهو الأمر الذي تسبب في انهيارها.

 

الأردن
عروس
ليلة الزفاف
المكياج
صالون التجميل

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14840
منذ ساعة
كسرة الخاطر في ليلة العمر، قد يصعب دوائها، ياعريس، يامقتر،وبخيل..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8654
منذ 11 دقيقة
اللهم أصلح أحوال المسلمين
وردهم إليك ردا جميلا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18586
منذ 9 دقائق
يمكن الفاتورة مبالغ فيها .. المسالة حلها بسيط ..

دع القلق وأبدأ الحياة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في تصوري الشخصي الخاص : أن هذه النبتة لها أهلها وخلينا بعيدين عنها أو قريبين من بعيد .. لأنها تطفح وتفرز مع العرق ويا...
زعيم اااسيا
كل هذا عشان غرسة البليهي بصراحه الهلال اوجعهم في جلدهم في اسيا كل الفرق الاسيويه تاكدت بالخرقه المزعومه انها مجرد ترشيح
امال
لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفر له
د محمد ماجد بخش
يمكن الفاتورة مبالغ فيها .. المسالة حلها بسيط .. دع القلق وأبدأ الحياة
kkkk
ربي لم يكتب له خير الاخره

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