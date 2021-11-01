كوافيرة تغسل وجه عروس بالماء لرفض عريسها دفع فاتورة المكياج

عمّان (صدى):
تعرضت عروس أردنية لموقف لا تحسد عليه خلال ليلة زفافها بعد أن رفض عريسها دفع فاتورة صالون التجميل الذي قام بتزيينها من أجل زفافها.
وتفصيلاً، وصل العريس إلى صالون التجميل لاصطحاب عروسه إلا أن تفاجئ بفاتورة تزيين العروس وهى 300 دينار أدرني ليقرر عدم دفعها وهو الأمر الذي وضع الفتاة في أمر محرج.
وأصرت الكوافيرة على منع العروس من الخروج بالمكياج بعد رفض العريس دفع الفاتورة فأثرت الكوافيرة على غسل وجه العروس لإزالة كل آثار التجميل عنه ليصبح وجهها ملطخًا بآثار المكياج وهو الأمر الذي تسبب في انهيارها.