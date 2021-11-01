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بالفيديو.. وفاء مكي تتحدث عن تجربة سجنها بعد تعذيبها لخادمتها

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. وفاء مكي تتحدث عن تجربة سجنها بعد تعذيبها لخادمتها

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة وفاء مكي عن تجربة دخولها السجن والحكم عليها بـ 10 سنوات في قضية تعذيب خادمتها.

وقالت "وفاء" عن تلك القضية: "مش عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، حنفضل نعيد ونزيد"، بحسب لقائها مع الإعلامية "راغدة شلهوب".

وتابعت: "ابني بيدخل على يوتيوب وبيعرف، أنا مكنتش في قضية مخلة بالشرف، وبقول له متثقش في الكلام د ولو كنت مشيت على منهجي دلوقتي زمان كانت حاجات كتيرة إتغيرت في حياتي".

وفيما يتعلق بتعذيب خادمتها، أضافت: "حد شافني وأنا بعذبها؟" ثم استشهدت بآية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وتعود قصة قضية وفاء مكي لعام 1998 عندما عملت فتاتان كخادمين لديها وبعد مرور 3 سنوات عادت إحداهن إلى قريتها وعلى جسدها آثار تعذيب شديدة وحالتها الصحية متدهورة.

وقالت وقتها الخادمة لأهلها إنها تعرضت للتعذيب والكي بالنار في كامل جسدها هي والخادمة الأخرى من الفنانة وفاء مكي وتم تحرير محضر بالواقعة وثبت تعذيبهما وحكم عليها بالسحن 10 سنوات.

وفاء مكي
تعذيب الخادمات
سجن وفاء مكي
قضية وفاء مكي
راغدة شلهوب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137461
منذ 25 دقيقة
ياكثر الرغي اللي يغث النفس ويوجع الراس ..

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أحدث التعليقات

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من بعد البليهي بارك,,,تقوله يازعيم اااسيا ,,بعد ماشاتكم النصر اوت عن الملعب جبتو خرقتكم تجرونه,اقول اضحكو على انفسكم قبل الضحك على الاخرين,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // كل على قد حاله يمشي حاله ..
رااايق
بالفعل لما تكون العقول صغيرة يطلع مثل هذا الكلام **!!
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياكثر الرغي اللي يغث النفس ويوجع الراس ..

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