رضوان السيد: حكومة لبنان أظهرت عجز مطلق أمام الأزمات

بيروت (صدى):
صرح الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، بأنه يجب على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاعتذار لدول الخليج عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في حكومته.
و قال "السيد" في حديثه عن حكومة "ميقاتي": "حكومة ميقاتي أظهرت عجزًا مطلقًا أمام 3 أزمات ونصحته بعدم تعيين قرداحي وزيرًا للإعلام وأحمل نصف المسؤولية في هذه الأزمات وفي فشل الحكومة وتهاويها".
وتابع: "رئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية وعليه أن يتصرف ويبادر وأن يكون شجاعًا ولا يهم إذا استقال هذا الوزير أم لا بل يجب أن يقيله ويقول أنا أقيله"، بحسب قناة "العربية".
وأضاف: "وحصل ذلك في تاريخ لبنان قبل سنوات أقالوا وزيرًا بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويجب أن يتوجه لدول الخليج وأن يعتذر عما بدر من قرداحي ونتخذ اجراءات بحق هذا الوزير".
وأشار "السيد" إلى أن لبنان لا تٌعاني فقط من سيطرة حزب الله على سياسيات الدولة بل تٌعاني أيضًا من عجز الطبقة السياسية اللبنانية المتحالفة مع حزب الله والتي لا تراعي الدستور أو القوانين.