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لقطة دافئة من عيد ميلاد قديما
منذ ساعة
592
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التعليقات
فاعل خير
عدد التعليقات : 66
منذ ساعة
ماظنيت عندنا ميلادعيد ايام الطيبين
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أحدث التعليقات
Zoolعالمي
يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو تفصخون الطواقي وتخلون المخ يتنفس هههههههههههههه اجل وش قالت يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"...
اهلاوي جنوبي
تسجيل حمدي سليم باذن الله وما عجبك اشرب بحر
مشجع
كل الاندية لعيبتهم تنتهي عقودهم والاعلام يخبر بذلك ... الا لاعبي فريق الهلال زي المفكات ما احد يعلم متى تنتهي عقودهم !!!! عجبي
عقيل
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نجاة محمد
كيف يجئ و هو ممنوع من الغناء نهائيا في مصر لانه غاوي مشاكل بلطجي وكلمات اغانية مبتذلة يا رب تفشل حفلتة في الرياض
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