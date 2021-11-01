توضيح بخصوص تسبب ماء زمزم في حصوات الكلى

نايف السالم (صدى):
رد مدير المختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة سابقًا الدكتور عبدالله المحيذيف، على مزاعم أن مياه زمزم تسبب حصوات الكلى.
وقال المحيذيف، خلال برنامج "الراصد" : "جمعنا عينات لـ 100 سنة لمياه زمزم، وكانت نتيجتها أنه كلما زاد السحب قلّت الأملاح".
وأكد أنه لا دليل علمي على أن ماء زمزم يسبب الحصوات، قائلا: "علميا هذا غير صحيح لأن مياه زمزم بطبيعتها تذوب كل شيء مركز في الجسم، ولا تصل إلى مرحلة الترسيب لتكون حصوة"، موجها حديثه لمروجي هذه الإدعاءات: "اعملوا دراسة علمية واعرضوها".