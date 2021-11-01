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توضيح بخصوص تسبب ماء زمزم في حصوات الكلى

منذ 4 ساعات
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توضيح بخصوص تسبب ماء زمزم في حصوات الكلى

نايف السالم (صدى):
رد مدير المختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة سابقًا الدكتور عبدالله المحيذيف، على مزاعم أن مياه زمزم تسبب حصوات الكلى.

وقال المحيذيف، خلال برنامج "الراصد" : "جمعنا عينات لـ 100 سنة لمياه زمزم، وكانت نتيجتها أنه كلما زاد السحب قلّت الأملاح".

وأكد أنه لا دليل علمي على أن ماء زمزم يسبب الحصوات، قائلا: "علميا هذا غير صحيح لأن مياه زمزم بطبيعتها تذوب كل شيء مركز في الجسم، ولا تصل إلى مرحلة الترسيب لتكون حصوة"، موجها حديثه لمروجي هذه الإدعاءات: "اعملوا دراسة علمية واعرضوها".

حصوات الكلى
وزارة البيئة
ماء زمزم
عبدالله المحيذيف

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 645
منذ 55 دقيقة
ماء بركه باذن الله اشرب ولايضرك بل ينفعك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18586
منذ 52 دقيقة
أملاح البوتاسيوم تحمل كتلة مكافئة لدرجة مغناطيسية العنصر وعند تحررهم عن الإتصال الأيوني يكون لكل منهم قدرة على العلاج والغذاء حيث يعودان إلى استقرارهم المغناطيسي وصاحب ذلك تحرر طاقة عند الإتحاد الثاني كما هو الحال في تحول الطاقة عند التحرر الأول.

د محمد ماجد بخش

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في تصوري الشخصي الخاص : أن هذه النبتة لها أهلها وخلينا بعيدين عنها أو قريبين من بعيد .. لأنها تطفح وتفرز مع العرق ويا...
زعيم اااسيا
كل هذا عشان غرسة البليهي بصراحه الهلال اوجعهم في جلدهم في اسيا كل الفرق الاسيويه تاكدت بالخرقه المزعومه انها مجرد ترشيح
امال
لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفر له
د محمد ماجد بخش
يمكن الفاتورة مبالغ فيها .. المسالة حلها بسيط .. دع القلق وأبدأ الحياة
kkkk
ربي لم يكتب له خير الاخره

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