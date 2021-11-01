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الإمارات تدعو مواطنيها مغادرة لبنان في أقرب وقت

منذ ساعة
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الإمارات تدعو مواطنيها مغادرة لبنان في أقرب وقت

أبوظبي (صدى):
دعت وزارة الخارجية الإماراتية، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة العودة لدولة الإمارات في أقرب وقت.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، إنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإجراءات اللازمة كافة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان، وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

وكانت الإمارات دعت في وقت سابق مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، وذلك بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة.

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الامارات
لبنان
الخارجية الاماراتية
خالد عبدالله بالهول

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18577
منذ ساعة
تعالوا نيوم .. هنا عندنا حياكم .. نحن جيرانكم.. تعالوا موسم الرياض .. اطلعوا من لبنان .. حتى لا يحصل انفصام دبلماسي بين السياسة والشعب

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أحدث التعليقات

الزلفاوي
لاعب زلفاوي قبل ان يكون هلالي
احمد
سجن فوق ستة.شهور معناها فصل ويمدحون بيع شاب جمر عشان يعرف النعمة اللي كان فيها وعندي زميل انتظره يتمادى
خالد الربياوي
نحن نفكر بالاهم آسيا وبعدها نرجع نفكر بالدوري لانه محسوم باذن الله للزعيم رضي من رضي 😂
د محمد ماجد بخش
يابا القصور من عندنا .. وزارة الشؤون الإسلامية مهتمة فقط بالسرورية وكأنها البعبع الوحيد .. لله در المشايخ أمثال أبو بكر الجزائري رحمه الله...
سمير
سبحان الله الي علا راسه بطحا يحسس عليها تعرف انها علا غلط عشان كذا ماتبي تحرج عيالها قامت غطت علا وجيههم

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