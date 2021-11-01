الإمارات تدعو مواطنيها مغادرة لبنان في أقرب وقت

أبوظبي (صدى):
دعت وزارة الخارجية الإماراتية، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة العودة لدولة الإمارات في أقرب وقت.
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، إنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإجراءات اللازمة كافة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان، وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.
وكانت الإمارات دعت في وقت سابق مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، وذلك بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة.
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