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فهد الهريفي : فؤاد أنور على تغريدتي فاجأني وصدمني
منذ يوم
11467
1
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التعليقات
عابر
عدد التعليقات : 7
منذ 7 دقائق
سلام عليكم ✋🏿 ✋🏿 ✋🏿 حبيت اسلم عليكم
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ,, .. منتهي المغلوث الأشهب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..
عابر
سلام عليكم ✋🏿 ✋🏿 ✋🏿 حبيت اسلم عليكم
صريح نجد
انت يافؤاد انور امين يا سفيه لو يضغطون عليك خاست الرياض من ريحك العفن سود الله وجهك سود الله وجهك يالقين رحمة الله على...
نصراوي الشرقيه
ام زكي خاتفففففففففوووووووه ه ه ه عليك نخام على وجهك بحجم بومتك
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