فاتن موسى عن مصطفى فهمي: يلعب دور الضحية بامتياز

القاهرة (صدى):
سخرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، من رد طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي، على أزمة طلاقهما.
وبطريقة غير مباشرة علقت موسى على بيان مصطفى فهمي، بنشرها صورة كتب عليها: "ذهب إلى المسجد ليشتكي ربه من الذين ظلموه، فوجدهم يصلون في الصف الأول".
وأضافت: "فقرة اليوم؛ ممثل يلعب دور الضحية بامتياز، ومن أجد منه في اتقانه، إلا إذا اضطر إلى ذلك".
وكان مصطفى فهمي رد على طليقته الإعلامية فاتن موسى، بأن الطلاق جاء بعد زواج دام حوالي أربع سنوات، رسميا وذلك بالإضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته وكيلة الفنان.
وأكد أنه لم يمانع مطلقا في تسليم مطلقته كافة حقوقها القانونية والشرعية سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا وكذلك السيارة المهداة منه لها وكافة أغراضها فور وصولها إلى القاهرة أو تحديد وكيلا لها لاستلام كافة مستحقاتها.
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