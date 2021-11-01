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فاتن موسى عن مصطفى فهمي: يلعب دور الضحية بامتياز

منذ ساعتين
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فاتن موسى عن مصطفى فهمي: يلعب دور الضحية بامتياز

القاهرة (صدى):
سخرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، من رد طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي، على أزمة طلاقهما.

وبطريقة غير مباشرة علقت موسى على بيان مصطفى فهمي، بنشرها صورة كتب عليها: "ذهب إلى المسجد ليشتكي ربه من الذين ظلموه، فوجدهم يصلون في الصف الأول".

وأضافت: "فقرة اليوم؛ ممثل يلعب دور الضحية بامتياز، ومن أجد منه في اتقانه، إلا إذا اضطر إلى ذلك".

وكان مصطفى فهمي رد على طليقته الإعلامية فاتن موسى، بأن الطلاق جاء بعد زواج دام حوالي أربع سنوات، رسميا وذلك بالإضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته وكيلة الفنان.

وأكد أنه لم يمانع مطلقا في تسليم مطلقته كافة حقوقها القانونية والشرعية سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا وكذلك السيارة المهداة منه لها وكافة أغراضها فور وصولها إلى القاهرة أو تحديد وكيلا لها لاستلام كافة مستحقاتها.

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التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18577
منذ ساعة
عالم غجر

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أحدث التعليقات

الزلفاوي
لاعب زلفاوي قبل ان يكون هلالي
احمد
سجن فوق ستة.شهور معناها فصل ويمدحون بيع شاب جمر عشان يعرف النعمة اللي كان فيها وعندي زميل انتظره يتمادى
خالد الربياوي
نحن نفكر بالاهم آسيا وبعدها نرجع نفكر بالدوري لانه محسوم باذن الله للزعيم رضي من رضي 😂
د محمد ماجد بخش
يابا القصور من عندنا .. وزارة الشؤون الإسلامية مهتمة فقط بالسرورية وكأنها البعبع الوحيد .. لله در المشايخ أمثال أبو بكر الجزائري رحمه الله...
سمير
سبحان الله الي علا راسه بطحا يحسس عليها تعرف انها علا غلط عشان كذا ماتبي تحرج عيالها قامت غطت علا وجيههم

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