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جستنيه: لماذا لا يكون عبدالفتاح عسيري صادق

منذ 8 ساعات
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جستنيه: لماذا لا يكون عبدالفتاح عسيري صادق

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على الأزمة التي يشهدها فريق النصر، والتي فجرها اللاعب عبد الفتاح عسيري، بعد حديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية.

وقال جستنيه: "لماذا لا يكون عبدالفتاح صادق؟ ولماذا لا يكون تاليسكا هو الآخر صادق؟، ليس بالضروري حالتين تخص فقط نادي النصر إنما ربما تكون موجودة في بعض الأندية".

وتابع: "قوة شخصية اللاعب الأجنبي وتجاهل حقوق اللاعب المحلي، عدم انضباطية اللاعب المحلي مقارنة باللاعب الأجنبي تمثل كل حالة "قضية"تستحق البحث من الداخل".

يذكر أن تاليكسا رد على تصريحات عسيري ثم حذف التغريدة سريعا، والتي قال خلالها: "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".

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النصر
عدنان جستنيه
عبدالفتاح عسيري
تاليسكا

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17434
منذ 4 ساعات
وجود 7 لاعبين أجانب همش اللاعبين السعوديين .. وقد يكون الاجنبي فاشل فنيا لكنه منزه عند الادارة والمدرب
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2861
منذ 4 ساعات
الآسيوية صعبة قوية،،،، البليهي بارك،،، جحفلي،،، والخرقة هي من اوصلت الفقر إلى الطريق المنحدرة
زائر
زائر عدد التعليقات : 8
منذ 48 دقيقة
عبدالفتاح عسيري خدعك صفوان السويكت وانت خدعت ناديك الاهلي وسجلت في وقت غير مسموح فيه في مكه .وفي رمضان وهذه هي عقوبة الكذب وبكره النصر يطردك ويمنعك من دخول النادي وبدون حقوق ماليه ولست أنت الأول ولا الاخير .

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أحدث التعليقات

الرمز
من بعد البليهي بارك,,,تقوله يازعيم اااسيا ,,بعد ماشاتكم النصر اوت عن الملعب جبتو خرقتكم تجرونه,اقول اضحكو على انفسكم قبل الضحك على الاخرين,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // كل على قد حاله يمشي حاله ..
رااايق
بالفعل لما تكون العقول صغيرة يطلع مثل هذا الكلام **!!
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياكثر الرغي اللي يغث النفس ويوجع الراس ..

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