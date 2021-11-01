جستنيه: لماذا لا يكون عبدالفتاح عسيري صادق

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على الأزمة التي يشهدها فريق النصر، والتي فجرها اللاعب عبد الفتاح عسيري، بعد حديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية.
وقال جستنيه: "لماذا لا يكون عبدالفتاح صادق؟ ولماذا لا يكون تاليسكا هو الآخر صادق؟، ليس بالضروري حالتين تخص فقط نادي النصر إنما ربما تكون موجودة في بعض الأندية".
وتابع: "قوة شخصية اللاعب الأجنبي وتجاهل حقوق اللاعب المحلي، عدم انضباطية اللاعب المحلي مقارنة باللاعب الأجنبي تمثل كل حالة "قضية"تستحق البحث من الداخل".
يذكر أن تاليكسا رد على تصريحات عسيري ثم حذف التغريدة سريعا، والتي قال خلالها: "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".
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