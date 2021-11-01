مليشيا الحوثي تستهدف مسجدًا بصاروخين بالستيين

فهمي محمد (صدى):
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فجر اليوم الأثنين، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب.
وقال الإرياني: "هذه المره بصاروخين بالستيين "ايراني الصنع" أصابا مسجدا، ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان، والأسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن جرح واستشهاد 29 مدني بينهم نساء واطفال".
وتابع: "هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية، في محافظات مأرب، وتعز وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، والقصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر".
وأضاف: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلافية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب".