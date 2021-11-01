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مليشيا الحوثي تستهدف مسجدًا بصاروخين بالستيين

منذ ساعة
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مليشيا الحوثي تستهدف مسجدًا بصاروخين بالستيين

فهمي محمد (صدى):
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فجر اليوم الأثنين، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب.

وقال الإرياني: "هذه المره بصاروخين بالستيين "ايراني الصنع" أصابا مسجدا، ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان، والأسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن جرح واستشهاد 29 مدني بينهم نساء واطفال".

وتابع: "هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية، في محافظات مأرب، وتعز وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، والقصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر".

وأضاف: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلافية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب".

مأرب
مليشيا الحوثي
صواريخ باليستية
معمر الارياني

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1027
منذ 24 دقيقة
اصمدوا يا أبطال مأرب ضد عدو الله وعدوكم الحوثة وحزب اللات وأسيادهم الإيرانيين أسأل الله أن يسدد رميكم ويهلك عدوكم

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إيران لا تدخل أو تتدخل في مكان إلا ويحل فيه الخراب والدمار والهلاك والجوع والفتن والفقر..والشاهد العراق واليمن ولبنان وسوريا !
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عندما يغيب المساء
حسبنا الله ونعم الوكيل
عندما يغيب المساء
عايزين كلكم كذبه
أبو كنان
حكم الله فيها تستاهل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

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