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كورونا يقتحم البيت الأبيض

منذ 40 دقيقة
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كورونا يقتحم البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الأحد، إصابتها بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد خضوعها لاختبارات صحية عدة خلال الأسبوع.

وقالت ساكي: "رغم أنني لم أجر اتصالا وثيقا شخصيا بالرئيس -جو بايدن- أو بكبار موظفي البيت الأبيض منذ يوم الأربعاء، وجاءت نتيجة الاختبار سلبية على مدى أربعة أيام بعد هذا الاتصال الأخير، إلا أنني أكشف عن نتيجة اختبار اليوم الإيجابية، من أجل الشفافية".

وأضافت: "رأيتُ الرئيس آخر مرة الثلاثاء عندما جلسنا في الخارج، ووضعنا كمامات"، مشيرة إلى أنها تشعر بأعراض خفيفة.

ولفتت إلى أنها ستخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام قبل إجراء اختبار آخر والعودة إلى البيت الأبيض.

امريكا
البيت الابيض
كورونا
جو بايدن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18568
منذ 38 دقيقة
حاجة بقى ..

قبل ما تفوتوا كلياتكم على حمام الهناء

وخذوا الجرعة الثالثة ..

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