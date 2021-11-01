الأمير سطام يوضح أهمية استضافة القنوات لشيوخ الشيعة "المعتدلين"

الرياض (صدى):
أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على وجود أهمية لاستضافة القنوات شيوخ الشيعة "المعتدلين"، في كشف أصحاب الفكر التكفيري وأهدافهم التخريبية.
وقال الأمير سطام: "لماذا لا تستضيف القنوات الشيوخ الشيعة المعتدلين الذين لهم انتماء وطني وعربي، ويتعارضون مع الفكر الصفوي التكفيري العابر للحدود".
وتابع: "ذلك لكشف أهداف هذا الفكر الذي يستخدم الشيعة من أجل تنفيذ أحقاده وأطماعه في المنطقة، ويقوم بدس الطائفية بين مكونات الشعوب العربية".
وأضاف سموه: "في رأيي أن استضافة هؤلاء الشيوخ أمر ضروري لتوعية العامة من هذه الأفكار، فهي كالسرطان في جسد الأمة الذي من الضروري التخلص منه، فالصمت من قبل القنوات أو بعض الدول في هذا الأمر بذريعة أنهم بعيدين عن الخطر هو خطأ، سيحصدون ثماره بالمستقبل، لأن هذا الفكر قائم على الحقد، والطائفية، والإرهاب".