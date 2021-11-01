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الأمير سطام يوضح أهمية استضافة القنوات لشيوخ الشيعة "المعتدلين"

منذ 16 ساعة
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الأمير سطام يوضح أهمية استضافة القنوات لشيوخ الشيعة "المعتدلين"

الرياض (صدى):
أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على وجود أهمية لاستضافة القنوات شيوخ الشيعة "المعتدلين"، في كشف أصحاب الفكر التكفيري وأهدافهم التخريبية.

وقال الأمير سطام: "لماذا لا تستضيف القنوات الشيوخ الشيعة المعتدلين الذين لهم انتماء وطني وعربي، ويتعارضون مع الفكر الصفوي التكفيري العابر للحدود".

وتابع: "ذلك لكشف أهداف هذا الفكر الذي يستخدم الشيعة من أجل تنفيذ أحقاده وأطماعه في المنطقة، ويقوم بدس الطائفية بين مكونات الشعوب العربية".

وأضاف سموه: "في رأيي أن استضافة هؤلاء الشيوخ أمر ضروري لتوعية العامة من هذه الأفكار، فهي كالسرطان في جسد الأمة الذي من الضروري التخلص منه، فالصمت من قبل القنوات أو بعض الدول في هذا الأمر بذريعة أنهم بعيدين عن الخطر هو خطأ، سيحصدون ثماره بالمستقبل، لأن هذا الفكر قائم على الحقد، والطائفية، والإرهاب".

الشيعة
الصحوة
الامير سطام
الفكر الصحوي

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8654
منذ 13 ساعة
لايوجد عندهم اعتدال لان اصول دينهم مضاده للاسلام
ومن يدعي منهم الاعتدال فانما يستخدم التقيه او انه خرج من دين التشيع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18584
منذ 12 ساعة
فكرة أبو كلش زين بابا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54740
منذ 11 ساعة
المفروض يتم اللقاء معهم لتوضيح الحقائق لعامة الشيعه في البلاد
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54740
منذ 11 ساعة
يقال في الامثال كيف تعرف الطيب من الخبيث الا بالفرز فلما تضهر الطيب للعلن سيختفي الخبيث ويندثر مع الوقت
سعد
سعد عدد التعليقات : 2
منذ 10 ساعات
ياامير الشيعة بالسعودية يوصفون بالمشركين وعبدة القبور وعلى الملأ ويتم وصفهم بالخونة والبعض يطالب بعدم توظيفهم بالحكومة فكيف تبيهم يستضيفون الشيوخ منهم ؟؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18584
منذ 9 ساعات
يابا القصور من عندنا .. وزارة الشؤون الإسلامية مهتمة فقط بالسرورية وكأنها البعبع الوحيد ..

لله در المشايخ أمثال أبو بكر الجزائري رحمه الله

أبحث عن طلابه فهم أمل إعادة البناء
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 194
منذ 57 دقيقة
هؤلاء عندهم تقية يمدح اليوم وبكرى يسب بالخفاء

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أحدث التعليقات

إبراهيم
فؤاد يبحث عن الشو والهريفي بيغى منصب في النادي
رااايق
حسنا و طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله يا جنود الحرمين الشريفين ، وسدد رميكم ونصركم على عدوكم .. آمين ..
غييييوووورررر
هؤلاء اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ايش هاالمصايب اللي تتطايح على بلدنا مطايحه رخيصه ..

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