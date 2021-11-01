مسؤول بالزمالك: "النقاز" مُعار إلى الأهلي وسيعود للقلعة البيضاء

ماجد محمد (صدى):
أصدر نادي الزمالك بيان صحفي عن تعاقد اللاعب حمدي النقاز مع النادي الأهلي السعودي مشيرًا إلى أن هذا التعاقد تم بعد عقد اتفاق تسوية بين الزمالك واللاعب.
وقال "الزمالك" في بيانه: "تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي السعودي على نحو يحفظ مصالح وحقوق النادي واللاعب في ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين".
وأكد نادي الزمالك أن هذا الأمر الذي أتاح لنادي الزمالك تحقيق عوائد مادية مناسبة مع ضمان عودة اللاعب إلى صفوفه مستقبلا بعد أن تلقى اللاعب الدولي العديد من عروض الاحتراف مؤخرا داخل وخارج مصر.
ومن جانبه، قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: "فنيًا تم التعاقد بموافقة النقاز وربنا وقفنا وقدرنا نعير حمدي النقاز وقالوا إننا خسرنا وأحب أطمن الناس احنا خدنا المقدم اللي دفعناه وأكتر شوية".
وأضاف: "من حق الزمالك عودة النقاز ولو جالوا فلوس أكتر برة وحب يجدد أو يتباع أنا ساعاتها هشوف هعيره أو همد فيه ولو جالي استفادة مادية ليه لا .. هو ماضي معانا وطالع سنة إعارة وبعدين هيبقى من حقي".
وقد يرفض الاحتجاج حسب الأوراق التي يملكها الأهلي بغض النظر عما يخبئ الزمالك.