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مسؤول بالزمالك: "النقاز" مُعار إلى الأهلي وسيعود للقلعة البيضاء

منذ 10 ساعات
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مسؤول بالزمالك: "النقاز" مُعار إلى الأهلي وسيعود للقلعة البيضاء

ماجد محمد (صدى):
أصدر نادي الزمالك بيان صحفي عن تعاقد اللاعب حمدي النقاز مع النادي الأهلي السعودي مشيرًا إلى أن هذا التعاقد تم بعد عقد اتفاق تسوية بين الزمالك واللاعب.

وقال "الزمالك" في بيانه: "تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي السعودي على نحو يحفظ مصالح وحقوق النادي واللاعب في ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين".

وأكد نادي الزمالك أن هذا الأمر الذي أتاح لنادي الزمالك تحقيق عوائد مادية مناسبة مع ضمان عودة اللاعب إلى صفوفه مستقبلا بعد أن تلقى اللاعب الدولي العديد من عروض الاحتراف مؤخرا داخل وخارج مصر.

ومن جانبه، قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: "فنيًا تم التعاقد بموافقة النقاز وربنا وقفنا وقدرنا نعير حمدي النقاز وقالوا إننا خسرنا وأحب أطمن الناس احنا خدنا المقدم اللي دفعناه وأكتر شوية".

وأضاف: "من حق الزمالك عودة النقاز ولو جالوا فلوس أكتر برة وحب يجدد أو يتباع أنا ساعاتها هشوف هعيره أو همد فيه ولو جالي استفادة مادية ليه لا .. هو ماضي معانا وطالع سنة إعارة وبعدين هيبقى من حقي".

وقد يرفض الاحتجاج حسب الأوراق التي يملكها الأهلي بغض النظر عما يخبئ الزمالك.

الأهلي
نادي الزمالك المصري
حسين السيد
حمدي النقاز
تعاقد النقاز مع الأهلي

التعليقات

سعد
سعد عدد التعليقات : 74
منذ 9 ساعات
لو تاخذ دورة املاء وتعبير يكون افضل والله
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10178
منذ 8 ساعات
حسنا هل لديك أقوال أخرى تضيفها ** هههههههه
ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 307
منذ 6 ساعات
احتجاجكم لن ينسينا مافعله الحكم بالاهلي ولا يفسر سبب لعبككم السيء
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10490
منذ 34 دقيقة
ان شاء الله مايرجع للزمالك و الجمهور الزملكاوي لا يريدة لهروبة في وقت احتاجة الزمالك

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو تفصخون الطواقي وتخلون المخ يتنفس هههههههههههههه اجل وش قالت يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"...
اهلاوي جنوبي
تسجيل حمدي سليم باذن الله وما عجبك اشرب بحر
مشجع
كل الاندية لعيبتهم تنتهي عقودهم والاعلام يخبر بذلك ... الا لاعبي فريق الهلال زي المفكات ما احد يعلم متى تنتهي عقودهم !!!! عجبي
عقيل
خلصت المواضيع خلاص ؟
نجاة محمد
كيف يجئ و هو ممنوع من الغناء نهائيا في مصر لانه غاوي مشاكل بلطجي وكلمات اغانية مبتذلة يا رب تفشل حفلتة في الرياض

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