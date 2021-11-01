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صديقة تاليسكا تثير الجدل

منذ يوم
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صديقة تاليسكا تثير الجدل

نواف السالم (صدى):
أثارت "إيزابيلا فريري" صديقة البرازيلي آندرسون تاليسكا، لاعب النصر، الجدل بتغريدة غامضة عقب لقاء الفيحاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدت صديقة تاليسكا مستغربة من الأحداث في نادي النصر، قائلة: "يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي".

وجاءت تغريدة "إيزابيلا" بعد تفجير تاليسكا، أزمة كبرى داخل النادي، برده على عبدالفتاح عسيري ومن ثم حذفه.

وكان تاليسكا رد على تصريحات عسيري التي تحدث فيها عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي.

وقال تاليسكا: "إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة فعليك أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات، لأن النادي يمر بلحظة سيئة".

وأثارت تغريدة تاليسكا جدلا بين جماهير النصر، حيث انتشرت بسرعة كبيرة قبل أن يقوم بحذفها.

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النصر
دوري المحترفين
عبد الفتاح عسيري
تاليسكا

التعليقات

القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 486
منذ يوم
عبدالفتاح اصبح سمينا وبدون لياقه اول هجمه وتراه يلهث وكثير السقوط ويلتهم الكروت ببلاش وهو مهاجم ليضع المدرب في حرج خوفا من طرده بالكرت الثاني مستواه في تدني
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 43
منذ يوم
قضيتو من حمد الله رحتو لاتليسكا اعلام اخر زمن مرتزقه
صريح
صريح عدد التعليقات : 3115
منذ 23 ساعة
المال لن يجعل من النصر هلال.
راجع لقدام
راجع لقدام عدد التعليقات : 9
منذ 22 ساعة
كله منك يا البليهي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2859
منذ 20 ساعة
من هذا واردى بإذن الله تعالى والظلم ظلمات،، والآسيوية صعبة قوية
صنيان
صنيان عدد التعليقات : 3115
منذ 19 ساعة
لحمه
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1348
منذ 10 ساعات
يا ..ع. س. ع وانا ارا انك تتدخل العنايه المركزه والسبب النصر......
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10178
منذ 9 ساعات
يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي" ** لا يحدث شيء * يا أيزابيلا هههههههههه مجرد زوبعة في فنجان * هههههههههههه
عابر سبيل
عابر سبيل عدد التعليقات : 3115
منذ 59 دقيقة
فلوس الحرام ؟؟؟؟
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 490
منذ دقيقة
يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو تفصخون الطواقي وتخلون المخ يتنفس هههههههههههههه اجل وش قالت يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي" هههههههههه هههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو تفصخون الطواقي وتخلون المخ يتنفس هههههههههههههه اجل وش قالت يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي"...
اهلاوي جنوبي
تسجيل حمدي سليم باذن الله وما عجبك اشرب بحر
مشجع
كل الاندية لعيبتهم تنتهي عقودهم والاعلام يخبر بذلك ... الا لاعبي فريق الهلال زي المفكات ما احد يعلم متى تنتهي عقودهم !!!! عجبي
عقيل
خلصت المواضيع خلاص ؟
نجاة محمد
كيف يجئ و هو ممنوع من الغناء نهائيا في مصر لانه غاوي مشاكل بلطجي وكلمات اغانية مبتذلة يا رب تفشل حفلتة في الرياض

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