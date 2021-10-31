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الأمير سطام يوضح أهمية استضافة القنوات لشيوخ الشيعة "المعتدلين"

منذ 4 ساعات
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الأمير سطام يوضح أهمية استضافة القنوات لشيوخ الشيعة "المعتدلين"

الرياض (صدى):
أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على وجود أهمية لاستضافة القنوات شيوخ الشيعة "المعتدلين"، في كشف أصحاب الفكر التكفيري وأهدافهم التخريبية.

وقال الأمير سطام: "لماذا لا تستضيف القنوات الشيوخ الشيعة المعتدلين الذين لهم انتماء وطني وعربي، ويتعارضون مع الفكر الصفوي التكفيري العابر للحدود".

وتابع: "ذلك لكشف أهداف هذا الفكر الذي يستخدم الشيعة من أجل تنفيذ أحقاده وأطماعه في المنطقة، ويقوم بدس الطائفية بين مكونات الشعوب العربية".

وأضاف سموه: "في رأيي أن استضافة هؤلاء الشيوخ أمر ضروري لتوعية العامة من هذه الأفكار، فهي كالسرطان في جسد الأمة الذي من الضروري التخلص منه، فالصمت من قبل القنوات أو بعض الدول في هذا الأمر بذريعة أنهم بعيدين عن الخطر هو خطأ، سيحصدون ثماره بالمستقبل، لأن هذا الفكر قائم على الحقد، والطائفية، والإرهاب".

الشيعة
الصحوة
الامير سطام
الفكر الصحوي

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8652
منذ ساعة
لايوجد عندهم اعتدال لان اصول دينهم مضاده للاسلام
ومن يدعي منهم الاعتدال فانما يستخدم التقيه او انه خرج من دين التشيع
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18567
منذ 25 دقيقة
فكرة أبو كلش زين بابا

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