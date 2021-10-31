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ما فتحت الباب لها وراحت للكاميرا
منذ 5 ساعات
1543
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137444
منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** حسبنا الله ونعم الوكيل **
ابو محمد 😎 ✍️
ماهو الكل يرقص ويهز ويبوس ويمز ويهتز ، ويش معنى سميه ...؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مادخل إيران منذ البدايه إلا انت وأمثالك ، مثل من يدعي انه حكيم وهو ابعد مايكون عن الحكمه ، وامثالكم من عبيد المجوس الكثير...
سعد
لو تاخذ دورة املاء وتعبير يكون افضل والله
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