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الفراج : "آل معمر" حاله صعب ويواجه كمية "حسد"

منذ 10 ساعات
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الفراج : "آل معمر" حاله صعب ويواجه كمية "حسد"

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أنه يتفهم حالة انعدام الوزن التي يمر بها نادي النصر منذ خروجه من البطولة الآسيوية أمام الهلال.

وأضاف:" لكن لا افهم كمية الحسد التي يواجه بها مسلي ال معمر من البعض ، شوية لديهم مرشح رئاسة بديل وشوية اسقاطات بغيضة ضده وبعض المنتقدين عينهم على دعم الداعم .. والله حاله صعبه"، وذلك بحسب ما ذكره على "تويتر".

وتابع :"يجب أن يتخلص بعض محبي النصر من البحث عن سلبيات منافسيهم، فلديهم حاليا من المشاكل والأخطاء ما يكفيهم، الخروج الآسيوي كان محبطا لكنه ليس آخر الطريق".

وأكد أنه لو تفرغ أهل النصر فعلا لناديهم لمدة 18 شهر قادمة سيتغير حالهم لما يحلمون به، وحينها سيطلقون الشعار الجديد، مضيفا أن الآسيوية لا صعبة ولا قوية.

نادي النصر
النصر
تويتر
وليد الفراج
مسلي آل معمر

التعليقات

ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 123
منذ 39 دقيقة
اي حسد هذا مستوى ناديه وهو من يوم عرفناه ضعيف البطولات رغم الدعم الخرافي والرباعي ولن يعود الا عندما تكون الانديه علي مسافة واحدة للجميع بدون تميز وهذا اتا عليه ولو يترك المتنفذين عدم التدخل في الرياضه وترجع رياضتنا بتنافس شريف افضل وهذه الحقيقه

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أحدث التعليقات

الزلفاوي
لاعب زلفاوي قبل ان يكون هلالي
احمد
سجن فوق ستة.شهور معناها فصل ويمدحون بيع شاب جمر عشان يعرف النعمة اللي كان فيها وعندي زميل انتظره يتمادى
خالد الربياوي
نحن نفكر بالاهم آسيا وبعدها نرجع نفكر بالدوري لانه محسوم باذن الله للزعيم رضي من رضي 😂
د محمد ماجد بخش
يابا القصور من عندنا .. وزارة الشؤون الإسلامية مهتمة فقط بالسرورية وكأنها البعبع الوحيد .. لله در المشايخ أمثال أبو بكر الجزائري رحمه الله...
سمير
سبحان الله الي علا راسه بطحا يحسس عليها تعرف انها علا غلط عشان كذا ماتبي تحرج عيالها قامت غطت علا وجيههم

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