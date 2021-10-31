الفراج : "آل معمر" حاله صعب ويواجه كمية "حسد"

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أنه يتفهم حالة انعدام الوزن التي يمر بها نادي النصر منذ خروجه من البطولة الآسيوية أمام الهلال.
وأضاف:" لكن لا افهم كمية الحسد التي يواجه بها مسلي ال معمر من البعض ، شوية لديهم مرشح رئاسة بديل وشوية اسقاطات بغيضة ضده وبعض المنتقدين عينهم على دعم الداعم .. والله حاله صعبه"، وذلك بحسب ما ذكره على "تويتر".
وتابع :"يجب أن يتخلص بعض محبي النصر من البحث عن سلبيات منافسيهم، فلديهم حاليا من المشاكل والأخطاء ما يكفيهم، الخروج الآسيوي كان محبطا لكنه ليس آخر الطريق".
وأكد أنه لو تفرغ أهل النصر فعلا لناديهم لمدة 18 شهر قادمة سيتغير حالهم لما يحلمون به، وحينها سيطلقون الشعار الجديد، مضيفا أن الآسيوية لا صعبة ولا قوية.