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مصطفى فهمي يخرج عن صمته ويوضح تفاصيل انفصاله عن فاتن موسى

منذ 20 دقيقة
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مصطفى فهمي يخرج عن صمته ويوضح تفاصيل انفصاله عن فاتن موسى

القاهرة (صدى):
رد الفنان مصطفى فهمي على تصريحات زوجته السابقة اللبنانية فاتن موسى والتي صرحت أن "فهمي" كان يسعى لإبعادها عن التواصل مع الجميع والضغط عليها بعدما قام بإيقاف رقم هاتفها.

وقال "مصطفى" في بيان أصدره اليوم الأحد: "ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح، ما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الانسان للأخرين سيرتهم".

وتابع: "الناس في هذا فريقين منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقه، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر".

وأكد مصطفى فهمي أنه تم إعلان "فاتن" بأن الطلاق تم رسميًا وأنه لا يمانع تسليمها كافة حقوقها القانونية والشرعية، مشيرًا إلى أنه لا يريد الخوض في أسباب الطلاق.

 

الانفصال
مصطفى فهمي
فاتن موسى
طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى
أسباب الطلاق
الحقوق القانونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137430
منذ 8 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

رااايق
من جد لما تكون العقليه بهذه الطريقة ** ما لها الا ** هههههههههه ** اديني حئنه على الهواء مباشرة**
الملل
رحمك الله ياصدام كانت الحين نايمه مع كتيبة الاعدام
القول الصريح
الامور الماليه من الواردات اعلنتوا عنها وانتم سعداء تبقى دفع المبالغ المتعثره لديكم من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه للجنود في الشرقيه اثناء حرب تحرير...
أبو عبدالله
حسافه على النصر رعيه بدون راعي للأسف ال معمر ليس أهل أن يكون رئيس نادي
أبو عبدالله
حسافه على النصر رعيه بدون راعي للأسف ال معمر ليس أهل أن يكون رئيس نادي

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