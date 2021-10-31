مصطفى فهمي يخرج عن صمته ويوضح تفاصيل انفصاله عن فاتن موسى

القاهرة (صدى):
رد الفنان مصطفى فهمي على تصريحات زوجته السابقة اللبنانية فاتن موسى والتي صرحت أن "فهمي" كان يسعى لإبعادها عن التواصل مع الجميع والضغط عليها بعدما قام بإيقاف رقم هاتفها.
وقال "مصطفى" في بيان أصدره اليوم الأحد: "ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح، ما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الانسان للأخرين سيرتهم".
وتابع: "الناس في هذا فريقين منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقه، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر".
وأكد مصطفى فهمي أنه تم إعلان "فاتن" بأن الطلاق تم رسميًا وأنه لا يمانع تسليمها كافة حقوقها القانونية والشرعية، مشيرًا إلى أنه لا يريد الخوض في أسباب الطلاق.