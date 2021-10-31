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وزير المالية: نواصل العمل على تعزيز استدامة التعافي من جائحة كورونا 

منذ 47 دقيقة
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وزير المالية: نواصل العمل على تعزيز استدامة التعافي من جائحة كورونا 

الرياض (صدى):
قال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، إن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، وأن هذا التباين يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام، لا سيما في ظل احتمالية انتشار سلالات جديدة متحورة من (كوفيد-19)، وانخفاض نسب التطعيم في الدول الفقيرة.

وأكد الجدعان في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية في روما، التي تختتم أعمالها اليوم، على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما لزم الأمر وذلك لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الجائحة، خصوصًا آثارها على الفئات الأكثر تضررًا، ومواصلة الحفاظ على استدامة التعافي، وتجنب إلغاء تدابير الدعم قبل أوانه، ودعم الجهود التعاونية، وخاصة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد -19 (مسرّع الإتاحة)، وبرنامج الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس).

كما أكد على الحاجة إلى معالجة فجوات التمويل لجميع ركائز مبادرة التسريع، وأهمية دعم الأطر السليمة لحوكمة الشركات وكذلك أسواق رأس المال الفعالة لدعم التعافي الاقتصادي، وفيما يتعلق بموقف المملكة حيال البلدان الأكثر حاجة والتي تأثرت من الجائحة.

وقال معاليه: "إن المملكة رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس من هذا العام، وهو ما وفّر

ما يعادل 650 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم، كما رحبت المملكة بالتقدم المحرز ضمن (مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين)، التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة تقدر بحوالي 12.7 مليار دولار أمريكي، التي تأتي استمراراً للجهود السعودية خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي".

وفيما يخص تحديات المناخ، أوضح معاليه أنّ مجموعة العشرين اتفقت على تنسيق الجهود المرتبطة بتغيّر المناخ وحماية البيئة، مع أهمية وجود مزيج من السياسات الأكثر ملاءمة للتحول إلى اقتصادات تنخفض فيها انبعاثات الغازات الدفيئة، ومراعاة ظروف كل دولة.

وأشار إلى أن القطاع المالي في المملكة متين وقادر على مواجهة هذا التحدي العالمي، مع استمرار تمكين القطاع المالي للأدوات اللازمة لتوسيع التمويل المستدام وقدرات الاستثمار، خصوصًا تلك المرتبطة بالاقتصاد الدائري للكربون.

واختتم تصريحه بأن المملكة واصلت المضي قدماً خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين بصفتها عضواً فاعلاً في المجموعة، والدولة العربية الوحيدة فيها لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

المخاطر
محمد بن عبد الله الجدعان
انتشار
النشاط الاقتصادي
تعافي
التباين
سلالات جديدة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137430
منذ 43 دقيقة
الله يدافع عنا مالا ندافع ولا نستطيع دفعه .. آمين ..
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 164
منذ 22 دقيقة
الله يستر من ظهورك المتكرر هاذي الايام ما ادري ايش عقب هاذي التصريحات
يا الله هونها على عبادك يا كريم ... ترا يا ناس الحال ماعاد ينطاق والله .
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 486
منذ 5 دقائق
الامور الماليه من الواردات اعلنتوا عنها وانتم سعداء تبقى دفع المبالغ المتعثره لديكم من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه للجنود في الشرقيه اثناء حرب تحرير الكويت رصدت في الحاسوب لديكم وصرف للبعض والان منذ ثلاثة اعوام الاعذار الواهيه انتهت حجة مافيه فلوس نحن اولى من باكستان ومصر وربما تونس غدا

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أحدث التعليقات

رااايق
من جد لما تكون العقليه بهذه الطريقة ** ما لها الا ** هههههههههه ** اديني حئنه على الهواء مباشرة**
الملل
رحمك الله ياصدام كانت الحين نايمه مع كتيبة الاعدام
القول الصريح
الامور الماليه من الواردات اعلنتوا عنها وانتم سعداء تبقى دفع المبالغ المتعثره لديكم من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه للجنود في الشرقيه اثناء حرب تحرير...
أبو عبدالله
حسافه على النصر رعيه بدون راعي للأسف ال معمر ليس أهل أن يكون رئيس نادي
أبو عبدالله
حسافه على النصر رعيه بدون راعي للأسف ال معمر ليس أهل أن يكون رئيس نادي

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