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لاعب نصراوي سابق ينتقد رد فؤاد أنور  على الهريفي 

منذ 30 دقيقة
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لاعب نصراوي سابق ينتقد رد فؤاد أنور  على الهريفي 

نواف السالم (صدى):
انتقد لاعب النصر السابق خالد العقيلي، رد لاعب النصر السابق فؤاد أنور على لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق فهد الهريفي.

وقال خالد العقيلي:"رد غير حضاري وغير أخلاقي رد فيه أسقاط وتهكم لزميل له بالنادي والمنتخب السعودي للأسف الشديد أنه كان كابتن للمنتخب السعودي، الله يخلف هذا اللي أقدر أقوله".

وكان لاعب النصر السابق فؤاد أنور رد على لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق فهد الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

وقال فؤاد أنور:"أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".

يذكر أن فهد الهريفي قال:"على الأقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى"، لافتا: "أعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه.. أقلكم شيء أنا عذركم الوحيد لتغطية إخفاقاتكم.. ومن أول تغريدة وأنا موضح لك العلة.. بعدين الموسيقار تاليسكا هههه"

النصر
فهد الهريفي
الفيحاء
فؤاد أنور
خالد العقيلي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2857
منذ 14 دقيقة
سبحان الله ما هضمت هذا الإنسان فؤاد انور الحين وشهو شبابي والا فقراوي والا ذنب للفقر اقول الله يستر على مقديشو

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ..
الملل
هي مجان علي شان اجيب اولادي ما ادري هو عينكم علي راحتنا او علي جيوبنا بس ابغي اعرف هل الشباب اصابهم عجز جنسي وهويشوف...
ع. س. ع
سبحان الله ما هضمت هذا الإنسان فؤاد انور الحين وشهو شبابي والا فقراوي والا ذنب للفقر اقول الله يستر على مقديشو
mohamad
والله بنك خايس اهم شي عندهم يرهنوا الصك ويشيلوا القسط والدفعات تتعب حتى تجيك واذا جت عليك ديون اكثر منها
سعودي و افتخر
الخبر صحيح و زوجها ايراني الاصل داعم لحزب الضاحية

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