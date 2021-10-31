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رايحه تسلم على الضيوف ولا تتضارب معهم !
منذ ساعتين
1264
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137409
منذ 54 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه ممتاز يعني 2 في 1 .......
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ..
الملل
هي مجان علي شان اجيب اولادي ما ادري هو عينكم علي راحتنا او علي جيوبنا بس ابغي اعرف هل الشباب اصابهم عجز جنسي وهويشوف...
ع. س. ع
سبحان الله ما هضمت هذا الإنسان فؤاد انور الحين وشهو شبابي والا فقراوي والا ذنب للفقر اقول الله يستر على مقديشو
mohamad
والله بنك خايس اهم شي عندهم يرهنوا الصك ويشيلوا القسط والدفعات تتعب حتى تجيك واذا جت عليك ديون اكثر منها
سعودي و افتخر
الخبر صحيح و زوجها ايراني الاصل داعم لحزب الضاحية
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