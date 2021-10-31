سعد آل مغني لـ "بن زنان": كنت تبوس يد النصراوية وتفكرهم أمراء

نواف السالم (صدى):
رد العضو السابق بنادي النصر سعد آل مغني، على عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، بعد مطالبته للأمير خالد بن فهد بإعادة ترتيب النصر إداريًا وفنيًا.
وكتب "بن زنان" في تغريدة له مخاطبًا النصر: "على الرمز الأمير خالد بن فهد إعادة ترتيب البيت النصراوي إدارياً حتى يمكن ترتيبه فنياً .. حتى اللاعبين خرجوا عن السيطرة !".
ورد "آل مغني" على تغريدة "بن زنان" قائلاً: "من أنت عشان تقول على الرمز .. نسينا عام ٢٠١٤ لمن دخلت قروب النصراوية وجيت تقابلهم واللي تشوفه في طريقك تبوس يده تفكره أمير .. تخيلو بن زنان يقول على الرمز".
وأضاف: "قف عند حدك يا صغير .. منت ب كفو تقول مثل هذا الكلام عارفين اخلاقك وعارفين نربيك".