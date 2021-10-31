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سعد آل مغني لـ "بن زنان": كنت تبوس يد النصراوية وتفكرهم أمراء

منذ 4 ساعات
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سعد آل مغني لـ "بن زنان": كنت تبوس يد النصراوية وتفكرهم أمراء

نواف السالم (صدى):
رد العضو السابق بنادي النصر سعد آل مغني، على عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، بعد مطالبته للأمير خالد بن فهد بإعادة ترتيب النصر إداريًا وفنيًا.

وكتب "بن زنان" في تغريدة له مخاطبًا النصر: "على الرمز الأمير خالد بن فهد إعادة ترتيب البيت النصراوي إدارياً حتى يمكن ترتيبه فنياً .. حتى اللاعبين خرجوا عن السيطرة !".

ورد "آل مغني" على تغريدة "بن زنان" قائلاً: "من أنت عشان تقول على الرمز .. نسينا عام ٢٠١٤ لمن دخلت قروب النصراوية وجيت تقابلهم واللي تشوفه في طريقك تبوس يده تفكره أمير .. تخيلو بن زنان يقول على الرمز".

وأضاف: "قف عند حدك يا صغير .. منت ب كفو تقول مثل هذا الكلام عارفين اخلاقك وعارفين نربيك".

 

النصر
الأمير خالد بن فهد
لاعبو النصر
سعد آل مغني
عبدالله بن زنان
البيت النصراوي

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 662
منذ ساعتين
احية احية ركزة البليهي للعلم بوسط مدبوغ بارك عاملة شغلها فيهم شرق وغرب
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 614
منذ 32 دقيقة
الله لايبلانا مابلاكم من التعصب والاسفاف .

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أحدث التعليقات

سعد
الكاتب واحد ولو تغيرت الاسماء
ابو يزيد
صح عليك يا ع. س. ع .20سنه وانتم تتجرعونها منهم حتى اتا الويد اوشراه لكم وبعده طلع لكم وجه انتضرو,,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
صح عليك يا ع. س. ع .20سنه وانتم تتجرعها منهم حتى اتا الويد اوشراه لكم وبعده طلع لكم وجه انتضرو,,,,,,,,,,,,,
عباس قاروره
الحمدلله على سلامة المسافرين،،
ناصر
وينكم عندما سجل فارس البريكان في منتخب اليابان كم تقولو هذا كان يلعب في العالمي

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