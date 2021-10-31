شاهد.. جموع غفيرة تحيى شمس الكويتية في العراق

خالد الظفيري (صدى):
وثقت مقاطع فيديو وعدد من الصور احتشاد جموع غفيرة في بغداد من أجل تحية الفنانة شمس الكويتية أثناء حفلها الغنائي في العراق.
ونشرت "شمس" مقاطع الفيديو والصور عبر حسابها على "انستجرام" معلقة: "شوفوا جمال محبيني وجمهوري العراقي الرائع .. اللي يحبونه العراقيين محظوظ لأن مافي اجمل من محبتهم".
وأضافت: "جمال وكمية من الحب بيني وبين جمهوري يصعب التعليق عليها .. أحبكم".
وكانت الفنانة شمس الكويتية قد أحيت مساء الخميس الماضي حفلها الغنائي في مهرجان بابل الدولي، بحضور آلاف العراقيين الذين إستقبلوها بالهتافات المرحبة.