اشتعال أزمة بين نجوم النصر بسبب "حمدالله".. وشقيقه يدخل على الخط

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي محمد بن شنوان، أن لاعب فريق النصر عبدالرزاق حمدالله تسبب في اشتعال أزمة داخل الفريق بسبب التعامل الخاص معه.
وقال "بن شنوان" عن تلك الأزمة: "التعامل الخاص لمحترف النصر عبدالرزاق حمدالله تسبب في مشاكل داخل الفريق، ولا يجب أن نخسر منظومة كاملة لأجل فرد".
فيما دخل شيقيق "حمدالله" على الخط ورد على تصريحات "شنوان" على انستجرام قائلاً: "الوضع سيئ في النصر وأنت تزيده سوءًا .. يجب علينا الوقوف مع النصر والفريق يحتاج للوقت ولوقوف الجميع".
وكانت الأزمة تصاعدت داخل جدارن النصر بسبب اشتعال حرب كلامية بين نجوم الفريق بعد تعادلهم أمام الفيحاء بالجولة العاشرة لدوري المحترفين.