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صحفي لبناني: قرار استقالة "قرداحي" بيد حزب الله

منذ ساعة
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صحفي لبناني: قرار استقالة "قرداحي" بيد حزب الله

بيروت (صدى):
أكد الصحفي اللبناني أسعد بشارة، أن قرار استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بيد حزب الله، مشيرًا إلى أن زيارته لـ "بكركي" محاولة منه لإرتداء عباءتها.

وقال "بشارة" في حديثه عن أزمة "قرداحي": "بالنسبة للاستقالة هى في يد حزب الله وزيارته لبكركي لمحاولة ارتداء عباءتها.. والأزمة ليست أزمة تصريح قرداحي لكنها أخذ لبنان عنوة إلى خيار إيران في المنطقة واستعماله كمنصة في وجه الدول العربية بالمنطقة فالعلاقات العربية والدولية اتضربت".

وأضاف: "بهذه الأزمة من الواضح إن المساكنة من مصلحة حزب الله وأثبتت خلال الأيام الماضية أنها وباء على البلد وما حدا طالب استقالة الحكومة لكن في نتائج سيئة لأن هذه الحكومة لها علاقة بحزب الله".

واستكمل: "وإذا ارادوا أن يكون هناك مع علاقات مع دول الخليج يجب أن تأخذ هذه العلاقات منحنى آخر أما ما يحدث الآن هو إحراجًا ويضع لبنان في خيارات صعبة".

 

لبنان
حزب الله
جورج قرداحي
استقالة جورج قرداحي
أزمة قرداحي
استقالة الحكومة اللبنانية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 293
منذ ساعة
المنحنى فتنة إرهاب أية حل لبنان اجتثاث ذراع أية.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137409
منذ 56 دقيقة
حكومة لبنان ومؤسسات لبنان بأكملها بيد حزب الشيطان ، عبيد الطواغيت المجوس في إيران ، ماهو بس الأزعر المغرور الحشره قرداحي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ..
الملل
هي مجان علي شان اجيب اولادي ما ادري هو عينكم علي راحتنا او علي جيوبنا بس ابغي اعرف هل الشباب اصابهم عجز جنسي وهويشوف...
ع. س. ع
سبحان الله ما هضمت هذا الإنسان فؤاد انور الحين وشهو شبابي والا فقراوي والا ذنب للفقر اقول الله يستر على مقديشو
mohamad
والله بنك خايس اهم شي عندهم يرهنوا الصك ويشيلوا القسط والدفعات تتعب حتى تجيك واذا جت عليك ديون اكثر منها
سعودي و افتخر
الخبر صحيح و زوجها ايراني الاصل داعم لحزب الضاحية

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