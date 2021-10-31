صحفي لبناني: قرار استقالة "قرداحي" بيد حزب الله

بيروت (صدى):
أكد الصحفي اللبناني أسعد بشارة، أن قرار استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بيد حزب الله، مشيرًا إلى أن زيارته لـ "بكركي" محاولة منه لإرتداء عباءتها.
وقال "بشارة" في حديثه عن أزمة "قرداحي": "بالنسبة للاستقالة هى في يد حزب الله وزيارته لبكركي لمحاولة ارتداء عباءتها.. والأزمة ليست أزمة تصريح قرداحي لكنها أخذ لبنان عنوة إلى خيار إيران في المنطقة واستعماله كمنصة في وجه الدول العربية بالمنطقة فالعلاقات العربية والدولية اتضربت".
وأضاف: "بهذه الأزمة من الواضح إن المساكنة من مصلحة حزب الله وأثبتت خلال الأيام الماضية أنها وباء على البلد وما حدا طالب استقالة الحكومة لكن في نتائج سيئة لأن هذه الحكومة لها علاقة بحزب الله".
واستكمل: "وإذا ارادوا أن يكون هناك مع علاقات مع دول الخليج يجب أن تأخذ هذه العلاقات منحنى آخر أما ما يحدث الآن هو إحراجًا ويضع لبنان في خيارات صعبة".