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البعير ما سلم من الباكستاني
منذ ساعة
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54728
منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههه
عبدالله
عدد التعليقات : 455
منذ 47 دقيقة
ههههههه
ابو نسافة والاجر على الله
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي
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