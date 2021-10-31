أول تعليق رسمي على واقعة قطع التيار الكهرباء عن أحد المساجد بالرياض

الرياض (صدى):
أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانًا رسميًا بشأن ما أثير مؤخرًا حول انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المساجد في الرياض.
وأوضحت الشركة أنه أثناء المسح الميداني تمهيداً لإيصال الخدمة الكهربائية لأحد المساجد، تم اكتشاف تعد على الشبكة، وتوصيل الخدمة إلى المسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، وهو ما يتنافى مع أنظمة السلامة، ويشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.
وأكدت أنها تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المتبعة، حرصاً على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات، داعية جميع مشتركيها للتعاون معها في تحقيق ذلك.