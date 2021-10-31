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أول تعليق رسمي على واقعة قطع التيار الكهرباء عن أحد المساجد بالرياض

منذ ساعتين
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أول تعليق رسمي على واقعة قطع التيار الكهرباء عن أحد المساجد بالرياض

الرياض (صدى):
أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بيانًا رسميًا بشأن ما أثير مؤخرًا حول انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المساجد في الرياض.

وأوضحت الشركة أنه أثناء المسح الميداني تمهيداً لإيصال الخدمة الكهربائية لأحد المساجد، تم اكتشاف تعد على الشبكة، وتوصيل الخدمة إلى المسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، وهو ما يتنافى مع أنظمة السلامة، ويشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

وأكدت أنها تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتم التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المتبعة، حرصاً على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات، داعية جميع مشتركيها للتعاون معها في تحقيق ذلك.

السعودية
الرياض
الشركة السعودية للكهرباء
مسجد
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137409
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ..
الملل
هي مجان علي شان اجيب اولادي ما ادري هو عينكم علي راحتنا او علي جيوبنا بس ابغي اعرف هل الشباب اصابهم عجز جنسي وهويشوف...
ع. س. ع
سبحان الله ما هضمت هذا الإنسان فؤاد انور الحين وشهو شبابي والا فقراوي والا ذنب للفقر اقول الله يستر على مقديشو
mohamad
والله بنك خايس اهم شي عندهم يرهنوا الصك ويشيلوا القسط والدفعات تتعب حتى تجيك واذا جت عليك ديون اكثر منها
سعودي و افتخر
الخبر صحيح و زوجها ايراني الاصل داعم لحزب الضاحية

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