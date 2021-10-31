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هل وقع عمرو دياب في حب فتاة عشرينية ؟

منذ 50 دقيقة
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هل وقع عمرو دياب في حب فتاة عشرينية ؟

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري عمرود دياب صورة تجمعه بفتاة حسناء عشرينية معلقًا عليها: "اتقل وراضي" وهى اسم الأغنية الجديدة التي يستعد "الهضبة" لطرحها.

وأثارت الصورة حيرة جمهور الهضبة بين التوقع بوجود علاقة تجمعهما أم أنها مجرد دعاية للترويج لـ "الكليب" الجديد الذي يستعد "عمرو" لطرحه.

وبدأ جمهور عمرو دياب في البحث عن هوية الفتاة وهى تدعى "تيارا واهب" وتبلغ من العمر20 عامًا من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهت "تيارا" دراستها الثانوية من مدرسة الليسية اللبنانية للفرانكوفونية وستظهر في كليب جديد مع دياب قريبًا.

لوس أنجلوس
عمرو دياب
تيارا واهب
أغنية اتقل وراضي
كليب عمرو دياب الجديد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54728
منذ 34 دقيقة
اوكي
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10482
منذ 33 دقيقة
متصابي دي اصغر من اولادة هههههه حاينقط دينا

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي

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