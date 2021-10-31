هل وقع عمرو دياب في حب فتاة عشرينية ؟

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري عمرود دياب صورة تجمعه بفتاة حسناء عشرينية معلقًا عليها: "اتقل وراضي" وهى اسم الأغنية الجديدة التي يستعد "الهضبة" لطرحها.
وأثارت الصورة حيرة جمهور الهضبة بين التوقع بوجود علاقة تجمعهما أم أنها مجرد دعاية للترويج لـ "الكليب" الجديد الذي يستعد "عمرو" لطرحه.
وبدأ جمهور عمرو دياب في البحث عن هوية الفتاة وهى تدعى "تيارا واهب" وتبلغ من العمر20 عامًا من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأنهت "تيارا" دراستها الثانوية من مدرسة الليسية اللبنانية للفرانكوفونية وستظهر في كليب جديد مع دياب قريبًا.