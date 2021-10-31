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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في جدة 

منذ ساعة
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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في جدة 

جدة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة، 9 مخالفين لنظام البيئة، 8 مقيمين من الجنسيتين السودانية والتشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، لحيازتهم 800 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين، وقطعهم الأشجار بغرض تصنيع الفحم المحلي، وضبط الأدوات المستخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة

محافظة جدة
مخالفين
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54728
منذ 36 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي

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