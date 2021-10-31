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مدافع جايب العيد

منذ 19 ساعة
2141
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14840
منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه
نشبها فالشباك، اللوووووووووووح..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
في تصوري الشخصي الخاص : أن هذه النبتة لها أهلها وخلينا بعيدين عنها أو قريبين من بعيد .. لأنها تطفح وتفرز مع العرق ويا...
زعيم اااسيا
كل هذا عشان غرسة البليهي بصراحه الهلال اوجعهم في جلدهم في اسيا كل الفرق الاسيويه تاكدت بالخرقه المزعومه انها مجرد ترشيح
امال
لاحول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفر له
د محمد ماجد بخش
يمكن الفاتورة مبالغ فيها .. المسالة حلها بسيط .. دع القلق وأبدأ الحياة
kkkk
ربي لم يكتب له خير الاخره

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