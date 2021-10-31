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أمينة العلي : الناقه ما ظهرت
منذ 3 ساعات
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 455
منذ 33 دقيقة
وش التفاهة من هؤلاء التافهات
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي
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