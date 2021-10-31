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"الصرامي" لـ إعلام الاتحاد: أذرعة زرقاء تبحث عن بقائها

منذ ساعتين
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"الصرامي" لـ إعلام الاتحاد: أذرعة زرقاء تبحث عن بقائها

نواف السالم (صدى):
علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عن تحدث إعلام الاتحاد عن تصريح عبدالفتاح عسيري وتغريدة لاعب النصر البرازيلي آندرسون تاليسكا.

وكتب "الصرامي" عبر حسابه على "تويتر": " بعض المحسوبين على إعلام الاتحاد .. تركوا إبعاد ناديهم من الظهور في المحفل القاري لعدم الحصول على الرخصة الآسيوية وأنضموا للإعلام الأزرق للحديث عن تصريح عبدالفتاح و تغريدة تاليسكا".

وأضاف: "هذا ليس إعلام الإتحاد الذي أعرفه لعقود هذه أذرعة زرقاء تبحث عن بقائها .. فحسبنا الله".

وكانت لجنة الاستئناف تراخيص الأندية برابطة المحترفين قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

وأيدت لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة المحترفين، قرار لجنة تراخيص الأندية وترفض استئناف نادي النصر وبالتالي عدم منحه الرخصة الآسيوية.

 

النصر
الاتحاد
سعود الصرامي
عبدالفتاح عسيري
الرخصة الآسيوية
أندرسون تاليسكا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2857
منذ 29 دقيقة
حامل لواء الخرقة الحالمية عندة عقدة من الهلال اسأل الله العظيم أن لا يشفية من ما هو فية،،، الآسيوية صعبة قوية،، والله ما أحد دور عليك ولا أحد ملتفت في خشتك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ..
الملل
هي مجان علي شان اجيب اولادي ما ادري هو عينكم علي راحتنا او علي جيوبنا بس ابغي اعرف هل الشباب اصابهم عجز جنسي وهويشوف...
ع. س. ع
سبحان الله ما هضمت هذا الإنسان فؤاد انور الحين وشهو شبابي والا فقراوي والا ذنب للفقر اقول الله يستر على مقديشو
mohamad
والله بنك خايس اهم شي عندهم يرهنوا الصك ويشيلوا القسط والدفعات تتعب حتى تجيك واذا جت عليك ديون اكثر منها
سعودي و افتخر
الخبر صحيح و زوجها ايراني الاصل داعم لحزب الضاحية

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