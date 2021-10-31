"الصرامي" لـ إعلام الاتحاد: أذرعة زرقاء تبحث عن بقائها

نواف السالم (صدى):
علق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عن تحدث إعلام الاتحاد عن تصريح عبدالفتاح عسيري وتغريدة لاعب النصر البرازيلي آندرسون تاليسكا.
وكتب "الصرامي" عبر حسابه على "تويتر": " بعض المحسوبين على إعلام الاتحاد .. تركوا إبعاد ناديهم من الظهور في المحفل القاري لعدم الحصول على الرخصة الآسيوية وأنضموا للإعلام الأزرق للحديث عن تصريح عبدالفتاح و تغريدة تاليسكا".
وأضاف: "هذا ليس إعلام الإتحاد الذي أعرفه لعقود هذه أذرعة زرقاء تبحث عن بقائها .. فحسبنا الله".
وكانت لجنة الاستئناف تراخيص الأندية برابطة المحترفين قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.
وأيدت لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة المحترفين، قرار لجنة تراخيص الأندية وترفض استئناف نادي النصر وبالتالي عدم منحه الرخصة الآسيوية.