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شاهد.. نهى نبيل تستمتع بالأرز الحساوي في المملكة

منذ ساعتين
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شاهد.. نهى نبيل تستمتع بالأرز الحساوي في المملكة

أميرة خالد (صدى):
شاركت نهى نبيل الفاشينيستا ومدونة الموضة الكويتية، متابعيها ما عايشتها خلال زيارتها لمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة.

ونشرت "نهى" صورًا لها وهى تقوم بزيارة لأكبر مزارع الأرز الحساوي في المدينة مشيرة إلى أنه غني بالألياف والبروتينات والأغلى على مستوى العالم.

وظهرت "نهى" في الصور أيضًا وهى تجلس برفقة بعض الرجال وأمامها طبق الأرز الحساوي وهي تتناوله، ثم قالت إنه يتم طبخه على طريقة "الكبسة".

وعلقت "نهى" على الفيديو والصور قائلة: "من زيارتنا لأكبر مزارع الرز الحساوي.. الرز الغني بالألياف والبروتينات، والذي يعتبر الأغلى على مستوى العالم.. أكرمك الله أخونا زكي السالم على هالأكلة الطيبة".

وحصد مقطع الفيديو تفاعل متابعيها مرحبين بزيارتها بالأحساء وتفاعلوا معها أيضًا من خلال التعليقات.

الأحساء
المنطقة الشرقية
نهى نبيل
الكبسة
الألياف
البروتينات
الأرز الحساوي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137434
منذ ساعتين
باالصحة والعافيه ..
طار الطير
طار الطير عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
انا ما ادري ليش البنات ما يعرفون الحجاب الا اذا دخلوا السعودية يا كرهي للتصنع المفروض البنت اللي تجي السعودية تلبس حتى بكيني ما عندها مشكلة طالما أنها تلبسه خارج السعودية

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أحدث التعليقات

سعد
الكاتب واحد ولو تغيرت الاسماء
ابو يزيد
صح عليك يا ع. س. ع .20سنه وانتم تتجرعونها منهم حتى اتا الويد اوشراه لكم وبعده طلع لكم وجه انتضرو,,,,,,,,,,,,,
ابو يزيد
صح عليك يا ع. س. ع .20سنه وانتم تتجرعها منهم حتى اتا الويد اوشراه لكم وبعده طلع لكم وجه انتضرو,,,,,,,,,,,,,
عباس قاروره
الحمدلله على سلامة المسافرين،،
ناصر
وينكم عندما سجل فارس البريكان في منتخب اليابان كم تقولو هذا كان يلعب في العالمي

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