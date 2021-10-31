شاهد.. نهى نبيل تستمتع بالأرز الحساوي في المملكة

أميرة خالد (صدى):
شاركت نهى نبيل الفاشينيستا ومدونة الموضة الكويتية، متابعيها ما عايشتها خلال زيارتها لمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة.
ونشرت "نهى" صورًا لها وهى تقوم بزيارة لأكبر مزارع الأرز الحساوي في المدينة مشيرة إلى أنه غني بالألياف والبروتينات والأغلى على مستوى العالم.
وظهرت "نهى" في الصور أيضًا وهى تجلس برفقة بعض الرجال وأمامها طبق الأرز الحساوي وهي تتناوله، ثم قالت إنه يتم طبخه على طريقة "الكبسة".
وعلقت "نهى" على الفيديو والصور قائلة: "من زيارتنا لأكبر مزارع الرز الحساوي.. الرز الغني بالألياف والبروتينات، والذي يعتبر الأغلى على مستوى العالم.. أكرمك الله أخونا زكي السالم على هالأكلة الطيبة".
وحصد مقطع الفيديو تفاعل متابعيها مرحبين بزيارتها بالأحساء وتفاعلوا معها أيضًا من خلال التعليقات.