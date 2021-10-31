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رئيس هيئة الترفيه: أي شخص يسيء أو يتحرش خلال الموسم سيعاقب

منذ 3 ساعات
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رئيس هيئة الترفيه: أي شخص يسيء أو يتحرش خلال الموسم سيعاقب

الرياض (صدى):
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أنه لن يسمح بتجاوز النظام خلال فعاليات "موسم الرياض"، مبيناً أن أي شخص يخطئ أو يسيء لشخص أو يتحرش سيعاقب على فعله.

وأوضح آل الشيخ خلال حوار مفتوح عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه يمكن أن يتم إدراج الشخص المخالف أو المسيء في "قائمة سوداء" بحيث لا يسمح له مستقبلا بحضور الفعاليات المختلفة في المواسم.

وأضاف أن الأطفال لهم نصيب كبير في هذا الموسم، مبيناً أن 30% من الفعاليات في منطقة "البوليفارد" تصلح للأطفال، وهناك منطقة بها أكثر من 500 لعبة مناسبة لهم إلى جانب فقرات أخرى متنوعة، مؤكدا أنه لن تُستخدم أي منشأة لتنظيم فعالية خارج الـ 24 منطقة الخاصة بالموسم، عدا ملعب "مرسول بارك" والذي سيستضيف المباراتين.

ولفت آل الشيخ إلى أنهم بصدد توقيع اتفاقية مع منصة "شاهد"؛ ستتيح بث الحفلات على المنصة لاحقا، إضافة لبث حفلات الموسم السابق، مضيفاً أن الموسم سيشهد إقامة عدد من الليالي الموجهة للمقيمين.

التحرش
موسم الرياض
تركي آل الشيخ

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 521
منذ 15 دقيقة
هي مجان علي شان اجيب اولادي
ما ادري هو عينكم علي راحتنا او علي جيوبنا
بس ابغي اعرف هل الشباب اصابهم عجز جنسي وهويشوف بنت جميله ترقص امامه ببنطال ضيف مفصل جسمها وتقول لا احد يتحرش في اي قاموس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ..
الملل
هي مجان علي شان اجيب اولادي ما ادري هو عينكم علي راحتنا او علي جيوبنا بس ابغي اعرف هل الشباب اصابهم عجز جنسي وهويشوف...
ع. س. ع
سبحان الله ما هضمت هذا الإنسان فؤاد انور الحين وشهو شبابي والا فقراوي والا ذنب للفقر اقول الله يستر على مقديشو
mohamad
والله بنك خايس اهم شي عندهم يرهنوا الصك ويشيلوا القسط والدفعات تتعب حتى تجيك واذا جت عليك ديون اكثر منها
سعودي و افتخر
الخبر صحيح و زوجها ايراني الاصل داعم لحزب الضاحية

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