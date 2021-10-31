رئيس هيئة الترفيه: أي شخص يسيء أو يتحرش خلال الموسم سيعاقب

الرياض (صدى):
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أنه لن يسمح بتجاوز النظام خلال فعاليات "موسم الرياض"، مبيناً أن أي شخص يخطئ أو يسيء لشخص أو يتحرش سيعاقب على فعله.
وأوضح آل الشيخ خلال حوار مفتوح عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه يمكن أن يتم إدراج الشخص المخالف أو المسيء في "قائمة سوداء" بحيث لا يسمح له مستقبلا بحضور الفعاليات المختلفة في المواسم.
وأضاف أن الأطفال لهم نصيب كبير في هذا الموسم، مبيناً أن 30% من الفعاليات في منطقة "البوليفارد" تصلح للأطفال، وهناك منطقة بها أكثر من 500 لعبة مناسبة لهم إلى جانب فقرات أخرى متنوعة، مؤكدا أنه لن تُستخدم أي منشأة لتنظيم فعالية خارج الـ 24 منطقة الخاصة بالموسم، عدا ملعب "مرسول بارك" والذي سيستضيف المباراتين.
ولفت آل الشيخ إلى أنهم بصدد توقيع اتفاقية مع منصة "شاهد"؛ ستتيح بث الحفلات على المنصة لاحقا، إضافة لبث حفلات الموسم السابق، مضيفاً أن الموسم سيشهد إقامة عدد من الليالي الموجهة للمقيمين.