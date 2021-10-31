بالفيديو.. أم تستنجد لانقاذ طفلتها من الزواج المبكر

بغداد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم تستغيث لنجدة ابنتها التي لم تتخط الـ12 عامًا، من الزواج المبكر، غير أن وزارة الداخلية العراقية أكدت أن الزواج تم برضا الطفلة ووالدها.
وقالت أم الطفلة، إن والد ابنتها قرر تزويجها بعقد عرفي وغير قانوني، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة دفعت بالناشطين إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات من أجل التحرك.
وعلقت وزارة الداخلية العراقية على الفيديو قائلة إن الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة والدها، موضحة أن الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام توصلت إلى حقيقة ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن الفتاة أكدت أن الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر..