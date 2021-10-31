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بالفيديو.. أم تستنجد لانقاذ طفلتها من الزواج المبكر

منذ 35 دقيقة
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بالفيديو.. أم تستنجد لانقاذ طفلتها من الزواج المبكر

بغداد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم تستغيث لنجدة ابنتها التي لم تتخط الـ12 عامًا، من الزواج المبكر، غير أن وزارة الداخلية العراقية أكدت أن الزواج تم برضا الطفلة ووالدها.

وقالت أم الطفلة، إن والد ابنتها قرر تزويجها بعقد عرفي وغير قانوني، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة دفعت بالناشطين إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات من أجل التحرك.

وعلقت وزارة الداخلية العراقية على الفيديو قائلة إن الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة والدها، موضحة أن الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام توصلت إلى حقيقة ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الفتاة أكدت أن الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر..

 

العراق
الزواج المبكر
أم عراقية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137400
منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137400
منذ 17 دقيقة
الله يكون بعونكم يا اهل العراق ..

.. مصيبتكم من طواغيت إيران وعبيهم في العراق ، اكبر من موضوع هذه البنت على فضاعته وشناعته ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137400
منذ 4 دقائق
................وعبيدهم في العراق ...^^

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحمد لله على توفيقه وفضله ٢٠٣٠ مبروك
د محمد ماجد بخش
جون ويكفيه إن وراه جيش داعم من المررز !! تحف في عالم المتاحف
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه ماخذ في نفسه مقلب هذا المعتووه ...
ابو محمد 😎 ✍️
................وعبيدهم في العراق ...^^
د محمد ماجد بخش
الميناء مفتوح لهم يستوردون أو يولدون غيرها من خلال رحم البحر الأحمر ورحم بحر العرب ومن خلال حدود اليمن مع جيرانها المحايدين

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