الهلال : مشاركة النقاز باطلة وتسجيله غير صحيح

طلال الغامدي (صدى):
كشف مصادر أن إدارة نادي الهلال تمتلك كل الأوراق التي تثبت ان انضمام التونسي حمدي النقاز لـ الاهلي بنظام «الإعارة» قادمًا من الزمالك خارج الفترة المسموح بها.
وذكرت المصادر أن الهلال أكد على أن مشاركة " النقاز " باطلة وتسجيله أساسًا غير صحيح؛ لأن الفترة الصيفية أغلقت من شهرين، وأتى للأهلي معارًا ولم يكن عاطلاً بلا ناد.
وكانت إدارة نادي الهلال قد قدمت احتجاجا رسميا، على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع فريقه الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.