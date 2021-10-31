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الهلال : مشاركة النقاز باطلة وتسجيله غير صحيح

منذ ساعتين
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الهلال : مشاركة النقاز باطلة وتسجيله غير صحيح

طلال الغامدي (صدى):
كشف مصادر أن إدارة نادي الهلال تمتلك كل الأوراق التي تثبت ان انضمام التونسي حمدي النقاز لـ الاهلي بنظام «الإعارة» قادمًا من الزمالك خارج الفترة المسموح بها.

وذكرت المصادر أن الهلال أكد على أن مشاركة " النقاز " باطلة وتسجيله أساسًا غير صحيح؛ لأن الفترة الصيفية أغلقت من شهرين، وأتى للأهلي معارًا ولم يكن عاطلاً بلا ناد.

وكانت إدارة نادي الهلال قد قدمت احتجاجا رسميا، على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع فريقه الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

الهلال
الأهلي
دوري المحترفين
التونسي
النقاز

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16299
منذ 29 دقيقة
اخذو نسخه من احتجاج الطائي وبلاش تعب🤭😂😂
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 162
منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها .
قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع
ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على تسجيل اللاعب في كشوفات
الاهلي خاصة وإن الاهلي ليس لديه سوى 6 اجانب فقط ... فأنا أتحداكم تقدروا
تغيروا شيء من موضوع اللاعب او تكسبوا شيء من ورا تسجيلة كل إللي بتسوونه
زوبعة في فنجان من أجل إشغال جمهوركم عن المستوى الهزيل إللي ظهر فيه الفريق
امام الاهلي في تلك الليلة ولولا صافرة الهويش لخرجتم بشر هزيمة خاصة وأن فريقكم
لديه نهائي أسيوي .... قال لدينا كل الإثباتات قال ... ياعمي طير إنت وياه وركزوا
على النهائي بدل ماتروحوا لهناك وتفشلونا وهذا هو المتوقع طبعآ .

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي

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