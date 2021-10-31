تركي آل الشيخ: ليلة رأس السنة لن تشاهد مثلها مرة أخرى

الرياض (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة 5 حفلات عالمية خلال موسم الرياض، آخرها في مارس المقبل.
وأكد آل الشيخ على أن كل الحفلات ستقام في منطقة المسيرة بالبوليفارد، وسيتم تجهيز الموقع بصورة تسمح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير.
وأشار إلى أن الموسم سيشهد عدة ليالٍ مميزة، قائلا: "ستكون ليلة ما قد شفتها في حياتك ولا أعتقد أنك ستشاهدها مرة أخرى".
وأضاف أنه يجري الترتيب حالياً لاستضافة الفنان خالد عبدالرحمن خلال الشتاء؛ وإقامة ليلة للفنان الراحل طلال مداح، مبيناً أنه الحفلين لم يحصلا على الموافقات النهائية بعد.