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تركي آل الشيخ: ليلة رأس السنة لن تشاهد مثلها مرة أخرى

منذ 3 ساعات
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تركي آل الشيخ: ليلة رأس السنة لن تشاهد مثلها مرة أخرى

الرياض (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة 5 حفلات عالمية خلال موسم الرياض، آخرها في مارس المقبل.

وأكد آل الشيخ على أن كل الحفلات ستقام في منطقة المسيرة بالبوليفارد، وسيتم تجهيز الموقع بصورة تسمح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير.

وأشار إلى أن الموسم سيشهد عدة ليالٍ مميزة، قائلا: "ستكون ليلة ما قد شفتها في حياتك ولا أعتقد أنك ستشاهدها مرة أخرى".

وأضاف أنه يجري الترتيب حالياً لاستضافة الفنان خالد عبدالرحمن خلال الشتاء؛ وإقامة ليلة للفنان الراحل طلال مداح، مبيناً أنه الحفلين لم يحصلا على الموافقات النهائية بعد.

 

هيئة الترفيه
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
رأس السنة
تركي آل الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18554
منذ ساعة
يا ضايق الصدر بالله .. تعال عندنا

الموسم حقنا .. حلو كتير
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 455
منذ 37 دقيقة
كلامه غير والعنوان غير
هو لم يذكر رأس السنة

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي

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