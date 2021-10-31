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بالفيديو.. "الصحة" توضح أهمية الجرعة التنشيطية ضد كورونا

منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. "الصحة" توضح أهمية الجرعة التنشيطية ضد كورونا

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن ‏الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا متاحة للفئة العمرية من (18) عام وأكثر، بعد مضي (6) أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأساس هو الحصول على الجرعة الأولى ثم الثانية يجعل الشخص يستكمل التحصين ثم بعد ذلك تستمر المناعة في مستوى عالي في مواجهة هذا الفيروس، فيما يقع لبعض اللقاحات هبوطًا في المستوى مما يؤدى إلى أنه لا تكون في نفس المستوى الذي كانت عليه.

وأوضح متحدث الصحة، أن الدراسات ذكرت أن 6 أشهر تقريبًا ويبدأ هذا الأمر في الظهور لذلك الجرعة المعززة والمنشطة تمنع النزول لمستويات متدنية، قد تكون ليست كافية في مواجهة فيروس كورونا خاصةً مع وجود تحورات وطفرات لهذه الفيروسات المسببة لـ كوفيد 19؛ لذلك تأتي هذه الجرعة المعززة أو المنشطة لضمان وجود مناعة بشكل دائم في مستويات عالية في مواجهتها.

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المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
المناعة
اللقاح
الجرعة التنشيطية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83442
منذ 32 دقيقة
اللهم اجعل لنا فرجاً ومخرجا من ذي الحال

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