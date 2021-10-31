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مختصة تحذر من تفتيش الزوجين للجوال: "هو أول الأبواب لدخول الشيطان إلى المنزل"

منذ 3 ساعات
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مختصة تحذر من تفتيش الزوجين للجوال: "هو أول الأبواب لدخول الشيطان إلى المنزل"

الرياض (صدى):
تحدثت ريم العنزي مدربة الاستشارات الأسرية ومتخصصة علم اجتماع عن الشك بين الزوجين ، محذرة من تفتيش الطرفين للجوال .

وأوضحت ريم العنزي أن الغيرة باب من الأبواب التي تفتح إلى الشك ، لان الغيرة إذا زادت أصبحت وسواس والوسواس إذا زاد أصبح شك .

وتابعت المختصة أن الشك هو اضطراب عقلي ومرض خطير وليس سمة شخصية وهو تهيؤات تحدث في عقلية الشخص فقط وغير موجودة في الواقع.

وأضافت "من بعض التصرفات التي تدل على شك الزوج في زوجته رجوع في الأوقات الغير معتاد عليها أو وضع أجهزة تنصت في البيت أو وضع كاميرات في كل مكان وحتى في السيارة أو مكان عملها وتفتيش الجوال بصفة مستمرة من أحد الطرفين ".

وأكدت أن تفتيش الجوال من أحد الطرفين يعتبر شك وهو أول الأبواب لدخول الشيطان إلى المنزل، مشيرة إلى أنه يوجد شك فاحص وهو الذي يبني العلاقة ، وهناك شك طارد وهو عندما يكتشف أي طرف من الطرفين أمر ما فهو يتخلص من الطرف الآخر.

 

المنزل
الشك
الغيرة
الزوجين
تفتيش الجوال

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16299
منذ 23 دقيقة
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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
إلي ماله دخل في أمور ثانية وليس بالسياسة والدخل يأتي بقانون السياسة آفة قرداحي سياسة اعوجاج على لبنان.
ابو عمار
طيب
ط 🍹🍹🍹
هههههههههههههههههههههه بلوها واشربوا مويتها . قبل تسجيل اللاعب الاتحاد السعودي رفع جميع الاوراق للفيفا موضحآ جميع ظروف اللاعب مع الزمالك فأرسل الفيفا موافقته على...
أبو عبدالله الحربي
البعض قليل يادوب يكفي بعض الحاجات والبعض كثير يكفي كماليات والبعض فقر كماليات.
ابو عمار
حظه ردي

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