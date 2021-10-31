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حسين عبدالغني يستقيل من النصر

منذ ساعة
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حسين عبدالغني يستقيل من النصر

ماجد محمد (صدى):
قدم المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، استقالته من النادي بعد تعادل الفريق أمام نظيره الفيحاء بهدف لمثله أمس السبت.

وذكرت مصادر أن حسين عبد الغني، قدم استقالته من النادي، صباح اليوم، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعته بأحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي يرتبط مباشرة بالعضو الداعم الأمير خالد بن فهد، وفقا لـ"الميدان الرياضي".

وأضافت المصادر، إن عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني، سيتولى الإشراف بصفة مؤقتة على الإدارة التنفيذية لكرة القدم، إلى حين تعيين أحد اللاعبين القدامى في المنصب.

يذكر أن حسين عبدالغني أثار الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نهاية مباراة النصر أمام نظيره الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ودع خلالها النصر البطولة.

النصر
حسين عبدالغني
الفيحاء
بطولة آسيا

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4818
منذ 49 دقيقة
طردوهـ ههههههههههههههههه
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3112
منذ 43 دقيقة
جد هايدي

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أحدث التعليقات

بوسعد
مع الاسف قطر طلعت على حقيقتها المنافقة
عباس قاروره
افااا
حامد
هما خلوا فيها ادخار طايحين صلخ في هالمواطن من كل الجهات
عباس قاروره
انشهد مامنه فكه..
عبدالعزيز
مشاءالله تبارك الله الرواتب 50الف ريال على الله بس يوم 5 مع السلامة 😤

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