حسين عبدالغني يستقيل من النصر

ماجد محمد (صدى):
قدم المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، استقالته من النادي بعد تعادل الفريق أمام نظيره الفيحاء بهدف لمثله أمس السبت.
وذكرت مصادر أن حسين عبد الغني، قدم استقالته من النادي، صباح اليوم، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعته بأحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي يرتبط مباشرة بالعضو الداعم الأمير خالد بن فهد، وفقا لـ"الميدان الرياضي".
وأضافت المصادر، إن عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني، سيتولى الإشراف بصفة مؤقتة على الإدارة التنفيذية لكرة القدم، إلى حين تعيين أحد اللاعبين القدامى في المنصب.
يذكر أن حسين عبدالغني أثار الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نهاية مباراة النصر أمام نظيره الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ودع خلالها النصر البطولة.