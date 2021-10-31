بالصور.. عروسان يتعرضان لكارثة بمجرد دخولهما قاعة الزفاف

واشنطن (صدى):
شهدت ولاية دالاس الأمريكية، كارثة كادت تصيب حفل زفاف عروسين، حينما اندلعت النيران في باقة الزهور الخاصة بالعروس بمجرد دخولها إلى قاعة الزفاف.
وكانت العروس وعريسها قد دخلا للتو إلى قاعة الزفاف، عندما ذهبت العروس لتضع باقة الزهور الخاصة بها على الطاولة وفقًا لتعليمات منسق زفافها؛ حيث قالت: "كنا على وشك أن نلقي بضع كلمات أمام ضيوفنا، وبعد ذلك سنقوم بأول رقصة لنا، ولكن عندما وضعت الباقة، كانت هناك شموع في كل مكان، وفجأة اشتعلت بها النيران".
وبمجرد أن وضعت العروس الباقة في المزهرية اشتعلت فيها النيران في غضون ثوانٍ، قفزت المصورة بسرعة إلى الطاولة والتقطت الباقة المحترقة لإطفائها قبل وقوع كارثة كبرى.