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خايف احد يشاركه الفريسه
منذ 59 دقيقة
307
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14818
منذ 11 دقيقة
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف.
هذا المخلوق، إلى إين منه سيكون المفر،، لا هروب يفيد ولا تسلق شجر يفيد ولا سباحة تفيد.
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي، عن مفهوم مقولة:-((حوسة المرير)).
واضح ***وصريح
عندما يركض المتين،فهذا يعني إنه سيخسر النزال،لذى يجب البحث عن حل أفضل ن ذالك..
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف. هذا المخلوق، إلى إين منه سيكون المفر،، لا هروب يفيد ولا تسلق شجر يفيد ولا سباحة تفيد.
أبو خالد إبن سمومة
الله ينزل الخير، ويكتب الخير، ويغيث البلاد والعباد..
ع. س. ع
ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
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