بالفيديو.. سقوط سيارة من أعلى جسر أثناء انفتاحه للسماح بعبور سفينة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أصيبت أسرة بلجيكية مكونة من زوجين وطفلهما البالغ من العمر عامًا ونصف العام، نتيجة تعرضهما لحادِث مروع.
وأظهر مقطع فيديو، الجسر وهو يرتفع تدريجياً وتقف فوقه السيارة، وما هي إلاّ لحظات حتى انزلقت السيارة وانقلبت.
وقال متحدث باسم الشرطة أنه جرى إخراج الأسرة من داخل السيارة بواسطة فرق الدفاع المدني، حيت تعرضوا لإصابات بسيطة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
ويذكر أن الأسرة كانت تستقل مركبتها وتعبر جسر "ماري توماس" في مدينة لوفين وعند بلوغها منتصف الطريق عبر الجسر، انفتح الجسر للسماح لإحدى السفن بالعبور من تحته.