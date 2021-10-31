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بالفيديو.. سقوط سيارة من أعلى جسر أثناء انفتاحه للسماح بعبور سفينة

منذ 37 دقيقة
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بالفيديو.. سقوط سيارة من أعلى جسر أثناء انفتاحه للسماح بعبور سفينة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أصيبت أسرة بلجيكية مكونة من زوجين وطفلهما البالغ من العمر عامًا ونصف العام، نتيجة تعرضهما لحادِث مروع.

وأظهر مقطع فيديو، الجسر وهو يرتفع تدريجياً وتقف فوقه السيارة، وما هي إلاّ لحظات حتى انزلقت السيارة وانقلبت.

وقال متحدث باسم الشرطة أنه جرى إخراج الأسرة من داخل السيارة بواسطة فرق الدفاع المدني، حيت تعرضوا لإصابات بسيطة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ويذكر أن الأسرة كانت تستقل مركبتها وتعبر جسر "ماري توماس" في مدينة لوفين وعند بلوغها منتصف الطريق عبر الجسر، انفتح الجسر للسماح لإحدى السفن بالعبور من تحته.

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التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 592
منذ 23 دقيقة
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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي، عن مفهوم مقولة:-((حوسة المرير)).
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عندما يركض المتين،فهذا يعني إنه سيخسر النزال،لذى يجب البحث عن حل أفضل ن ذالك..
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يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف. هذا المخلوق، إلى إين منه سيكون المفر،، لا هروب يفيد ولا تسلق شجر يفيد ولا سباحة تفيد.
أبو خالد إبن سمومة
الله ينزل الخير، ويكتب الخير، ويغيث البلاد والعباد..
ع. س. ع
ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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