مرض خطير ينتج عن عدم النوم بشكل كاف

أميرة خالد (صدى):
كشفت عدة دراسات، أن اضطراب النوم قد يكون سببًا في الإصابة بالخرف أو الزهايمر؛ حيث اتضح أن النوم لأقل من 6 ساعات في سن 50 و 60 و 70 مقارنة بمدة النوم العادية وهي من 7 ل 8 ساعات، سبب بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 30٪، ويؤثر على الصحة العقلية.
وأوضحت الدراسات، أن قصر مدة النوم في منتصف العمر، يرتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي والخرف، وفقًا لموقع nature؛ حيث يوجد سائل يُسمى السائل المخي الشوكي، يعمل على تنظيف الدماغ، وعدم النوم بشكل كافي، يمنع هذا السائل من قيام بمهمته المعتادة، أي يمنع تطهير الدماغ. ويتسبب هذا في الضعف الإدراكي، وعدم التركيز والنسيان.
وأكدت الدراسات أن اضطرابات النوم لا تؤثر على الخرف فقط، بل هي سبب رئيسي في الإصابة بالأمراض العقلية عند الكبر، مثل الاكتئاب الحاد، وحالات الذعر، بينما ذكرت دراسة جامعة ويسترن أن الأشخاص الذين ينامون بمعدل 7-8 ساعات في الليلة يؤديون بشكل أفضل من الناحية الإدراكية، ويتميزون بذاكرة سليمة.